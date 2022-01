Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week: welke lessen moeten wij trekken uit de Netflix-film Don't Look Up?

De komeet uit Don't Look Up is afgelopen zomer al ingeslagen. In de satirische Netflix-film is een vernietigende komeet op weg naar aarde. Een metafoor voor klimaatverandering. Wetenschappers proberen mensen te overtuigen van de ernst van deze ramp-in-wording. Maar niemand wil het geloven, zelfs niet als het met het blote oog te zien is.

In Limburg en delen van België en Duitsland regende het deze zomer extreem veel. Lokaal viel in twee dagen een kwart van wat normaal in een jaar valt. Het gevolg: 184 doden in Duitsland en 42 in België. De financiële schade loopt in de tientallen miljarden euro's.

Klimaatwetenschappers zijn er zeker van dat er een link is tussen de overstromingen en de opwarming van de aarde. Dus dat was onze komeet. In de VS, Siberië, Canada en Oost-Europa sloegen vorig jaar ook dat soort kometen in. De wereldwijde schade als gevolg van extreem weer steeg vorig jaar naar 250 miljard dollar (zo'n 221 miljard euro). Iedereen zal nu wel wakker zijn.

En toch voelt dat niet zo. Niet dat de urgentie niet genoeg gevoeld wordt. Uit vele onderzoeken blijkt al jaren dat mensen (Nederlanders in het bijzonder) snappen dat het menens is. Maar het is niet dagelijks een onderwerp van gesprek, zoals het coronavirus dat wel is. Althans, niet in mijn leven.

Klimaatwetenschappers trekken lessen uit de film, vertelden ze aan onze nieuwste klimaatverslaggever Jeroen Kraan. Ze moeten beter communiceren. Maar welke lessen trekken wij eruit?

Ik werd een paar jaar geleden door vrienden aangesproken op het gebrek aan klimaatnieuws op NU.nl. We hadden net besloten dat het ontkennen van klimaatverandering niet meer mocht op NUjij. Maar dat was niet genoeg. Waar bleef de stroom aan berichten over deze grootste crisis van onze tijd, vroegen ze zich af.

Ze hadden gelijk. Inmiddels hebben we twee klimaatverslaggevers in dienst en kun je dagelijks over dit onderwerp lezen op onze voorpagina. We leggen ingewikkelde klimaatrapporten in begrijpelijke taal uit en vertellen je ook wat je zelf kunt doen. Maar is het genoeg?

Een beter milieu begint bij jezelf, was heel lang het gezegde. Maar dat klopt volgens mij niet. Hoewel ik oprecht kan genieten van verhalen over hoe je zelf je steentje kunt bijdragen aan een betere wereld, en het ook vast helpt, ligt de echte oplossing van de klimaatcrisis in handen van de politiek.

"De overheid is in staat om de meest vergaande maatregelen te treffen," zei Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek aan de Universiteit Utrecht, eerder tegen ons. En het is onze belangrijkste taak om te onderzoeken of ze dat op de juiste manier doen.

Wij moeten journalistieke onderzoeken doen naar het werk van politici en aan jou laten zien wat er precies gebeurt in Den Haag. Zodat je zelf kunt bepalen wat je daarvan vindt.

Het nieuwe kabinet is ambitieus. Er komt nog net geen wekelijkse klimaatpersconferentie, maar we krijgen wel een minister voor Klimaat en Energie en Rutte wil "koploper in Europa zijn".

Maar het Planbureau voor de Leefomgeving noemt veel plannen tegelijkertijd weinig concreet en te vrijwillig. En ook met de nieuwe doelen blijft de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen hoger dan het gemiddelde in de EU.

Dus er is genoeg aanleiding voor onze journalisten om deze politieke ontwikkelingen nog scherper te volgen. Want de komeet van Limburg was natuurlijk nog maar een brokstukje. Als je de wetenschap serieus neemt, tenminste.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.