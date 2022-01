Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week: hoe moeten wij omgaan met het tekort aan begrip voor elkaar?

Het afgelopen jaar is wat mij betreft niet beter samengevat dan in deze twee zinnen in NRC: "Het coördinatiepunt dat het ziekenhuis vorig jaar instelde om de stroom taarten, chocoladerepen en Rituals-pakketten onder het personeel te verdelen, is opgeheven. In plaats daarvan is de bewaking verder opgeschroefd."

De zinnen komen uit een reportage van journalisten van de krant. In de weken voor Kerst liepen ze mee in het UMC Utrecht en voelden ze in het ziekenhuis de spanning die corona in de samenleving brengt.

Op NU.nl heb je deze week een serie over tekorten kunnen lezen. Eén verhaal ging over het tekort aan begrip voor elkaar. De spanning in de samenleving was vorig jaar behoorlijk zichtbaar. Verschillende demonstraties liepen uit de hand. En eerlijk: ook in mijn mailbox en op NUjij zagen we de toon verharden.

In onze serie bespraken we ook mogelijke oplossingen voor de problemen. In dit geval zeiden deskundigen tegen ons: vergeet niet dat de meeste mensen in het midden zitten. Er is over het algemeen veel begrip voor elkaars standpunten. Het gevoel van saamhorigheid zit op het niveau van vóór de crisis.

Het is dus niet erger geworden, al zijn er wel zorgen over het gebrek aan begrip, noteren de onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens veel mensen is dit te wijten aan het beeld dat ze uit de media krijgen.

"De uitersten zijn er, die moet je laten zien. Maar je moet ook kunnen tonen wat de veelal zwijgende meerderheid vindt", adviseert onderzoeker Lotte Vermeij.

Misschien moeten we vaker stilstaan bij de stille meerderheid. Maar onze journalisten moeten ook beter luisteren naar het geluid van minderheden. Daar liggen belangrijke verhalen. Zo deed de rechtbank Midden-Nederland deze week een interessante uitspraak. Volgens de rechter vallen zwemlessen onder onderwijs, een zwembad in Hilversum hoeft daarom voorlopig geen QR-codes meer te controleren.

Het zwembad was zelf naar de rechter gestapt, maar het was ook een goede journalistieke vraag geweest.

En ik las in een opiniestuk in NRC dat volgens onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 7 procent van de ongevaccineerden onterecht denkt dat de prik geld kost. Dat nieuws hebben we helemaal gemist.

Dit jaar heb ik meer dan ooit gehoord dat we 'het andere geluid' onvoldoende laten horen op NU.nl. Waar dat vorig jaar vooral kwam uit de hoek van ongevaccineerden, klonk het dit jaar breder. We waren zowel te lief voor als te kritisch op de overheid.

In december wilden we onder bezoekers van NU.nl die kritiek op mijn blogs of NUjij hadden onderzoek naar dit fenomeen doen. Helaas wilden alle mensen die we benaderd hebben niet meedoen.

Ik herhaal nu mijn oproep, want ik ben nog steeds benieuwd: welk andere geluid missen we dan precies? En hoe moeten we dat laten horen volgens jou?

Laat het me weten, want wij gaan graag in gesprek.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.