Van 'functie elders' tot de laatste bocht van Max Verstappen. 2021 was een hectisch jaar. Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman altijd terug op de week van NU.nl. Deze week deelt hij vier conclusies over het jaar van NU.nl.

1. We maakten veel meer eigen nieuws

Je komt ze nog wel eens tegen: mensen die denken dat we bij NU.nl alleen berichten van anderen overtikken en zelfs niets toevoegen. Na een jaar als deze kan dat eigenlijk niet meer, want het nieuws dat onze journalisten ontdekten werd meer dan honderd keer overgenomen door andere media.

Zo dook onderzoeksjournalist Shannon Bakker in de problemen in het onderwijs en de zorg. Deze week bracht ze nog het nieuws dat er te weinig stageplekken zijn om nieuwe verpleegkundigen op te leiden.

Techverslaggever Stan Hulsen publiceerde over het gebruik van gezichtsherkenning door de politie. De politie heeft geen idee welke mensen terecht in de gezichtendatabase staan, bleek uit zijn onderzoek.

Redacteur Afran Groenewoud wilde weten hoe makkelijk het is om een andere achternaam te krijgen als deze is gelinkt aan slavernij. Antwoord: dat kost je duizenden euro's, maar enkele gemeenten willen dat dat verandert.

En het was nota bene verslaggever Rolf Schuttenhelm die in de wandelgangen van de klimaattop in Glasgow aan demissionair minister-president Mark Rutte moest vertellen dat er een groep landen was met plannen om te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen. Rolf kwam thuis met de scoop dat Nederland aansluit bij die zogenoemde kopgroep.

142 Hierdoor draaide het kabinet en stopt het tóch met fossiele investeringen

Tot slot was sportredacteur Bart van Dooijeweert in februari scherp, toen hij als eerste ontdekte dat de naam van miljoenenaankoop Sébastien Haller ontbrak op de spelerslijst van Ajax voor de Europa League.

2. We leggen het nieuws vaker uit

Vaak vergeten journalisten een vraag te stellen, omdat ze zelf zo diep in een onderwerp zitten dat ze de vraag niet meer zien. In 2020 was 'Wat is een lockdown?' bijvoorbeeld de meestgestelde vraag aan Google. Geen journalist die het antwoord gaf.

Dit jaar legden we veel vaker de basis uit. Wat is een boosterprik? Kan het in Nederland ook 50 graden worden (net als in Canada)? Wat gebeurt er als lava de zee instroomt? Wat houdt het curatorschap van Britney Spears in? En waarom belanden er steeds meer gevaccineerden in het ziekenhuis?

We hebben ook geleerd dat onze teksten regelmatig te moeilijk zijn. Daar gaan we wat aan doen. Ondertussen namen we al wel de troonrede onder handen.

3. We durven meer te experimenten

Een persoonlijk hoogtepunt van 2021: journalisten die in een radio-uitzending zeiden dat ze onze vaccinatiepush "wel aardig" vonden, "maar toch zeker geen journalistiek".

Gelukkig denken we bij NU.nl niet zo traditioneel over journalistiek. Wij willen onze bezoekers gewoon helpen. Meer dan een half miljoen mensen meldden zich aan voor deze dienst. Die kregen dus een pushbericht op het moment dat ze aan de beurt waren voor een vaccinatie.

Vloggen is misschien niet iets wat je van ons verwacht. Maar toen onze video verslaggever Bas Scharwachter tijdens de Olympische Spelen in Tokio in quarantaine moest in zijn hotel, stapte hij over zijn schroom heen en richtte hij zijn telefoon op zichzelf.

168 Verplichte quarantaine in Tokio: NU.nl 'opgesloten' in hotel

Dat doet socialemediaredacteur Ingeborg Veen al veel langer. Haar overzicht van nepnieuws dat rondging over de aanslag op Peter R. de Vries werd op TikTok meer dan een miljoen keer bekeken.

Tot slot wil ik stilstaan bij een bijzondere serie die we brachten tijdens de strijd in Afghanistan. De zestienjarige Deewa hield, geholpen door onderzoeksjournalist Harm Ede Botje, een dagboek bij tijdens haar pogingen om Kaboel te ontvluchten. Zelden las je zo'n persoonlijk verhaal op NU.nl, maar het bracht de crisis daar heel erg dichtbij.

4. Jullie stelden meer goede vragen dan ooit

We zijn er vorig jaar tijdens de coronapersconferenties mee begonnen, maar inmiddels is het vaste prik. Bij groot nieuws stellen we altijd de vraag: wat willen onze bezoekers nog weten? Daarnaast organiseren we regelmatig vraag- en antwoordsessies met jullie. Op NUjij, maar ook op Instagram.

Dat levert altijd mooie verhalen op. Zoals in het voorjaar, toen er veel vragen waren over vaccineren. Maar ook tijdens de presentatie van het regeerakkoord. Onze Haagse verslaggevers Edo van der Goot en Priscilla Slomp zaten klaar voor jullie vragen en dat zorgde voor een hoop nieuwe inzichten.

Dat kun je dus zeker ook van ons verwachten in het nieuwe jaar.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.