Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week verwerken ook wij de nieuwe lockdown.

Voor me ligt een boek van Herman Finkers: De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door. De timing van het kerstpakket van mijn werkgever kon niet beter.

"Dit is in de hele crisis misschien wel het zwaarste moment sinds de eerste tv-toespraak", zei demissionair premier Mark Rutte zaterdag op de persconferentie.

Dat gevoel hebben we op de redactie al een hele tijd. Met een vaccin zou 2021 wél een jaar van hoop worden. Een jaar met licht aan het einde van de tunnel. Maar samensteller Joost Nederpelt concludeerde treffend: "Dankzij nieuwe, besmettelijkere varianten blijkt dat eerder een knipperende tl-buis."

“We leken op weg uit het moeras, maar worden er nu weer keihard ingetrokken.” Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur

December is bij NU.nl de maand van de beoordelingsgesprekken. Het viel me dit jaar meer dan anders op dat mensen moe zijn. Niet alleen privé, maar ook professioneel vraagt dit virus veel van onze journalisten. Een crisis vraagt om scherpte, maar ook wij zijn mensen.

Het woord 'coronamoeheid' viel tijdens de gesprekken vaker dan vorig jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie waarin we nu zitten. We leken op weg uit het moeras, maar worden er nu weer keihard ingetrokken.

Vrijdag voelden we de lockdown aankomen, toen de eerste berichten uitlekten. Ik weet niet of het de schuld is van die coronamoeheid, maar tijdens de redactievergadering kwamen we niet op heel veel goede ideeën bij dit nieuws.

Ja, we weten dat de nieuwe omikronvariant veel besmettelijker is. Niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook in Amsterdam groeit het snel. Maar of het ook zorgt voor meer druk op de zorg? Dat zien ze in Zuid-Afrika voorlopig niet. Kunnen we dus concluderen dat we ons geen zorgen hoeven te maken? Dat is ook weer te simpel.

“Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.” Herman Finkers

De persconferentie gaf zaterdag niet veel meer duidelijkheid. OMT-voorzitter Jaap van Dissel had het over het virus dat een nieuwe jas aan had getrokken, waardoor onze afweer het niet meer herkent. Maar toen onze verslaggever Job van der Plicht vroeg hoe het kan dat twee prikken niet meer werken, maar een booster wel, was Van Dissel eerlijk: "Het korte antwoord: dat weten we niet."

Dus blijven dit voor ons de belangrijkste vragen:

Hoe kan het dat een variant die misschien minder ziekmakend is, wel voor meer druk op de zorg kan zorgen?

Waarom bijprikken als de vaccins minder goede bescherming bieden tegen deze nieuwe variant?

Zoals na iedere persconferentie stuurden jullie ons ook weer veel goede vragen op. Die waren veel praktischer van aard en konden we hier beantwoorden. Laat onder dit bericht op NUjij vooral weten als er nog meer onduidelijk is gebleven voor je.

Mijn humeur houdt zich ondertussen vast aan Herman Finkers. "Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles."

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.