Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week staat in het teken van Max Verstappen.

Er is maar één journalist van NU.nl die af en toe handtekeningen moet uitdelen, en dat is Joost Nederpelt.

Tegen wil en dank, want hij staat niet graag in de aandacht. Zo stond er niet lang geleden een interview met hem op onze voorpagina. Dat doen we omdat we jullie wat meer kennis willen laten maken met de mensen achter NU.nl. Maar Joost vond het allemaal maar overdreven.

“De hobby is een beroep geworden.” Joost Nederpelt, Formule 1-verslaggever

Toch heeft hij het aan zichzelf te danken. In 2008 kwam Joost voor het eerst op de redactie van NU.nl. Hij schreef een weblog over Formule 1 en wilde graag bij ons stage lopen. Eigenlijk deed hij als student journalistiek al wat hij nu ook doet. Races nabeschouwen en auto's bestuderen.

Lewis Hamilton was toen de regerend wereldkampioen, terwijl Verstappen elf jaar oud was en nog in een kartwagen reed.

Inmiddels is Joost bijna fulltime bezig met de sport en zorgt hij - samen met Bas Scharwachter en Patrick Moeke - elke race voor duiding en analyse.

Joost aan het werk tijdens de Grand Prix in Abu Dhabi (Foto: Bas Scharwachter).

Ik weet dat hij ongemakkelijk wordt van het interview dat we brachten op NU.nl, maar ik wil er voor de gelegenheid toch uit citeren. "Ik had de twaalfjarige Joost heel graag willen vertellen dat hij Formule 1-verslaggever zou worden. De hobby is een beroep geworden."

Van zulke teksten word ik als hoofdredacteur heel erg gelukkig.

“Zonder Max hadden we hier nooit gezeten.” Bas Scharwachter, videoverslaggever

Deze week staat in het teken van Verstappen. Joost is met Bas in Abu Dhabi om verslag te doen van de strijd om de wereldtitel.

"Zonder Max hadden we hier nooit gezeten", zei Bas in onze podcast De Boordradio. Maar dat wil niet zeggen dat ze de sport continu door een oranje bril bekijken. "Volgens mij zie je dat ook wel aan de inhoud."

Het klopt natuurlijk wat Bas zegt. We zien dat veel van onze bezoekers graag over Formule 1 lezen en dus doen we dat ook steeds meer en zijn we vaker aanwezig bij races. We zijn er ook behoorlijk goed in, als ik zo onbescheiden mag zijn.

We willen vooral dat jullie de sport beter begrijpen dankzij onze verhalen. We maken tijdens een weekend verschillende analyses, volgen uiteraard al het belangrijkste nieuws en hebben sinds kort met Ho-Pin Tung een analist die meer vertelt vanuit het perspectief van de coureur.

Maar natuurlijk kunnen we die oranje bril niet altijd af houden. Journalisten zijn ook mensen. Wij staan ook echt wel op de banken als Verstappen wint. In coronatijd is deze titelstrijd een welkome afwisseling.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.