Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week gingen bezoekers met elkaar in gesprek over polarisatie in de samenleving.

Sinds een jaar app ik met een oude bekende over corona. Hij denkt behoorlijk anders over dingen dan ik en stelt kritische vragen. Over de actualiteit, maar ook over hoe we die verslaan op NU.nl.

Soms maken we ruzie, soms maken we grappen. Soms kan ik dingen uitleggen, soms brengt hij me op een idee. Soms is het vermoeiend, vaak is het verhelderend.

In een samenleving die steeds gepolariseerder lijkt te worden, hecht ik waarde aan deze gesprekjes. En het bracht ons op het idee om bij NUjij een themadag te organiseren over polarisatie. Aan de hand van verschillende stellingen boden we jullie de mogelijkheid om met anderen in discussie te gaan.

Succes daarmee, hoor ik je denken. Er komen dagelijks duizenden mensen naar ons reactieplatform NUjij om over het nieuws te praten. Zie dat maar eens te organiseren.

We wilden onze polarisatiedag inleiden met een verhaal over hoe je het best met iemand in gesprek kan gaan die een totaal andere mening heeft dan jij. Alleen wilden polarisatie-experts niet meewerken, onder meer omdat ze bang waren dat hun bijdrage zou zorgen voor nog meer polarisatie.

Dan zijn we misschien toch verder van huis dan ik dacht.

“Het probleem is dat ik bij een demonstratie al word aangevallen, zonder dat ze weten wat ik aan het doen ben.” Bas Scharwachter, videoverslaggever NU.nl

Maar de dag verliep goed. Ik heb mooie discussies voorbij zien komen met wederzijds respect. Vooral de mogelijkheid om op zo'n onderwerp te reageren lijkt al een stap in de goede richting.

En misschien wel helemaal omdat ook journalisten van NU.nl meededen. Zo deelde onze videoverslaggever Bas Scharwachter zijn ervaringen in een discussie, wat hopelijk tot meer begrip zal leiden.

Die discussie ging over de vraag of geweld tegen de media zwaarder bestraft moet worden. Volgens iemand moest er ook kritisch naar journalisten gekeken worden. "Veel journalisten zijn provocerend en zoeken de grens op."

Bas hoort dat geluid ook op de plekken waar hij zijn werk doet. "Dat elke journalist maar op zoek is naar sensatie en vooral de negatieve kanten wil belichten. Het probleem is dat ik bij een demonstratie al word aangevallen, zonder dat ze eigenlijk weten wat ik aan het doen ben."

Dan heb ik makkelijk praten, met mijn WhatsApp-gesprekjes.