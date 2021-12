De redactie van NU.nl is geen afspiegeling van Nederland, terwijl het ons journalistiek sterker zou maken als dat wel zo is. Daarom start DPG Media, het bedrijf waar NU.nl deel van uitmaakt, begin volgend jaar een verkorte opleiding voor divers journalistiek talent.

Het is een illusie om te denken dat onze redactie ooit een exacte afspiegeling van Nederland zal zijn. Maar als we nieuws willen brengen dat iedereen aanspreekt en we zo min mogelijk blinde vlekken willen hebben, dan moeten we beter ons best doen.

Deze verkorte opleiding is er gekomen omdat het ons niet goed genoeg lukt om via de gebruikelijke vacatures journalistiek talent met verschillende achtergronden aan ons te binden. Dan moeten we beter zoeken, maar aan de andere kant zien we ook een kans om mensen zelf op te leiden.

Dit traineeship is bedoeld voor mensen zonder journalistieke vooropleiding - mensen die een andere baan hebben, eigenlijk de journalistiek in willen, maar geen idee hebben hoe ze dat moeten aanpakken.

In vijf maanden tijd krijg je de kans om één dag per week in een van de grootste mediabedrijven van Nederland rond te lopen. Je doet kennis en ervaring op als journalist en leert mensen kennen die je verder kunnen helpen in het vak.

Na afloop van het programma kun je een baan krijgen - bij gebleken geschiktheid uiteraard - bij bijvoorbeeld de Volkskrant, het Brabants Dagblad of NU.nl. Want wij doen natuurlijk ook mee aan dit programma.

Wie zoeken wij?

Dit programma is voor mensen met verschillende achtergronden. Voor kandidaten zonder relevante opleiding en ervaring, terwijl hun hart ligt in de journalistieke/creatieve hoek. Het enige wat wij van je vragen:

Je volgt de actualiteit op de voet en hebt een grote passie voor nieuws en een brede algemene kennis.

Je hebt een sterke pen en/of kan mensen raken met jouw videoreportages of podcasts.

Je bent enorm gemotiveerd en wil je vijf maanden onderdompelen in het werkveld van de journalistiek en meelopen op de grootste redacties van Nederland.

Aanmelden

Je kan je tot 2 januari aanmelden via deze link. In die week krijg je van ons te horen of je bent uitgenodigd voor de selectiedag. Wil je eerst nog wat meer weten? Jacomine beantwoordt graag je vragen via jacomine.devisser@dpgmedia.nl.