Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat was het belangrijkste verhaal deze week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week maakten we voor ons doen een behoorlijk statement over het coronabeleid van het demissionaire kabinet.

Er dreigt een code zwart in de zorg, klinkt het begin deze week alarmerend vanuit beroepsverenigingen. Nee joh, reageert demissionair minister Hugo de Jonge, geen sprake van. Daar zitten we nog heel ver van vandaan.

Dinsdag herhaalt ic-baas Diederik Gommers tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer wat experts al langer roepen: binnen nu en tien dagen is het inktzwarte scenario realiteit.

Drie dagen later kondigt De Jonge fase 2D aan. De laatste stap voor code zwart, wat betekent dat ziekenhuizen binnenkort onder andere geen chemotherapie en niertransplantaties meer kunnen bieden.

'Een opmerkelijk tafereel'

Onze politiek verslaggever Edo van der Goot noemde het vrijdag "een opmerkelijk tafereel". "De man die de beslissingen neemt en degene die hem daarbij adviseert, staan lijnrecht tegenover elkaar."

Zijn stuk las als een aanklacht tegen het langzame reactievermogen van ons demissionaire kabinet. Voor ons doen een behoorlijk statement. Het virus maakt ook iets in ons los.

Want NU.nl heeft geen mening, wij geven je de feiten. Je kent ons motto vast. Maar soms moeten we een beetje kleur bekennen om te doen wat we behoren te doen, namelijk de macht controleren.

Ik vind dat Edo dat in zijn stuk goed doet. Hij blijft nuchter, onderbouwt het sterk, maar zegt ook uitgesproken feitelijk waar het op staat: de 'harde klap' die het kabinet dacht uit te delen, bleek een onschuldig speldenprikje.

Soms melden we bewust iets niet

Doordat het kabinet niet helemaal meer op één lijn ligt met zijn belangrijkste adviesorgaan, werd het een onrustige week. Terwijl er in de Kamer nog werd gedebatteerd over 2G, ging het aan talkshowtafels over hardere maatregelen. En toen dook er ook nog een gevaarlijke nieuwe variant op in zuidelijk Afrika.

Wij proberen je in zo'n situatie altijd overzicht te geven en blijven de basis herhalen. Wanneer moet je in quarantaine? Wat moet je doen als je corona hebt? Maar soms melden we ook bewust iets niet.

Journalisten (ook die van ons) zijn bijvoorbeeld niet vies van een lek uit het kabinet. Maar als de ministers nog in overleg zijn en er nog geen besluit is genomen, heb je er als bezoeker van NU.nl niets aan.

Dan lees je: 'Het lijkt erop dat…' Of: 'Ze zijn het min of meer eens over...' Dan wachten we liever tot het zeker is.

En opvattingen van deskundigen voegen absoluut iets toe aan de discussie. Maar dat betekent niet dat we alles meenemen in onze berichtgeving.

Zo zei Gommers deze week bijvoorbeeld ook dat hij vindt dat de scholen dicht moeten. Hoewel het Jeugdjournaal nog zo z'n best deed om dat genuanceerd te brengen, hoorden mijn kinderen alleen: 'Misschien gaan de scholen dicht! De kerstvakantie gaat langer duren!'

Op NU.nl las je dat dus allemaal niet, want hoewel Gommers een slimme man is, doet zijn mening over het sluiten van scholen er gewoon niet toe. Dat is niet zijn vakgebied.

Zo zijn we ook uitgesproken feitelijk door iets niet te publiceren.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.