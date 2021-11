Op zondag blikt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman terug op de week van NU.nl. Wat waren de belangrijkste verhalen van de week? Waar gingen de discussies op de redactie over? Deze week is er ook op deze plek geen ontkomen aan, want corona houdt ook ons nog steeds bezig.

Onze politiek verslaggever Edo van der Goot is normaal de nuchterheid zelve, maar zijn conclusie was vrijdagavond hard. "Wat we al anderhalf jaar zien, is dat het kabinet deze crisis behandelt als een crisis die van korte duur is", zegt hij in een analyse na de coronapersconferentie. "Er is geen langetermijnvisie of een langetermijnbeleid gemaakt."

Op één van jullie vragen na afloop van de persconferentie konden we dan ook geen sluitend antwoord geven.

De vraag: Bij welke aantallen kunnen we de maatregelen weer schrappen?

Het antwoord: Volgens de premier draait het niet om een specifiek getal, maar om verschillende dingen.

Het virus blijft ondertussen een broeinest van onrust en onduidelijkheid. Aan ons blijft de taak om dit te duiden. Door de feiten op een begrijpelijke manier te herhalen. Jullie aan te moedigen om ons vragen te stellen. Dat is een waardevolle traditie geworden, waardoor we altijd op nieuwe verhaalideeën komen.



Daarnaast is het belangrijk om - naast de ontembare waan van de dag - oog te houden voor de kern van dit verhaal. Uiteindelijk zitten we vooral in deze crisis omdat er een tekort is aan zorgpersoneel. Onze onderzoeksjournalist Shannon Bakker en verslaggever Job van der Plicht zijn met dat onderwerp aan de slag gegaan.

Daar kun je binnenkort de eerste verhalen over lezen, maar tips zijn altijd welkom. Als je Shannon en Job wilt helpen, mail dan naar tips@nu.nl.

Onrust ontstond er deze week over de boosterprik. In een stroomversnelling gebracht door de aangescherpte maatregelingen in Oostenrijk. Wintersporters in paniek. Redacteur Robbert Blokland gaf ze in elk geval overzicht.

Ondertussen is de echte vraag: Hoe goed werken onze vaccins eigenlijk nog? Want door 'Oostenrijk' wandelde ook in onze berichten de suggestie binnen dat het allemaal niet meer deugt. Redacteuren Sanne Oving en Tom van Marrewijk vonden het antwoord: de vaccins doen het nog goed, al is dat bij Janssen en AstraZeneca iets minder.

Des te relevanter is de kritiek die we brachten op het trage tempo van de overheid met de boosterprik. Zeker ook omdat veel experts rond dit thema riepen: We kunnen morgen beginnen als het moet. Daar hadden we meer aandacht voor kunnen hebben, zoals we eerder deden.

Maar als de prikken nog werken, waarom zitten we dan nog in deze ellende? Die vraag bleef over na een week vol stijgende besmettingen. Diezelfde redacteur Tom legt in vier heldere punten uit hoe het zit. Met ondersteuning van begrijpelijke illustraties.

Daar hebben we bij NU.nl twee geweldenaren voor. Bart-Jan Dekker legt het nieuws in plaatjes uit, Wesley Oudijk maakt video-illustraties.

Ik hoop dat we hiermee wat vraagtekens wegnemen bij onze bezoekers.

Wat rest is frustratie. Die voel ik ook, al zie ik om mij heen ook negatieve effecten van de druk op ongevaccineerden. Zo kon een vriendje van mijn zoon niet meer naar zwemles, omdat zijn moeder geen coronapas heeft. En zonder coronapas mag je niet naar binnen, je kind op de stoep afzetten is ook niet toegestaan.

Daar kun je boos om worden. Op de moeder. Op het zwembad. Op het kabinet. Mijn vrouw koos ervoor om de moeder te helpen. Voorlopig brengt zij het vriendje naar zwemles. In zo'n land wil ik het liefst leven.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.