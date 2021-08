NU.nl doet vanuit Nederland verslag van de strijd in Afghanistan. Dat is best een uitdaging. Welke bronnen gebruiken we en hoe komen we aan betrouwbare informatie?

Twintig jaar geleden deed onderzoeksjournalist Harm Ede Botje verslag van de oorlog in Afghanistan voor het tijdschrift Vrij Nederland. Hij maakte een reis door het land met Jan Pronk, toenmalig minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Maar vanuit Nederland was het onmogelijk om in contact te komen met gewone Afghanen. Er was geen e-mail en er waren nog geen mobiele telefoons.

Hoe anders is de situatie nu. "Een oproep op NU.nl leverde heel veel reacties op", zegt Botje. "Nu hebben we contact met verschillende families in Nederland en Afghanistan."

“De situatie ter plekke is erg onzeker en onveilig, dus er zijn weinig buitenlandse journalisten.” Harm Ede Botje, onderzoeksjournalist

Botje appt, belt en mailt de hele dag met ze om een beeld te krijgen van de situatie van terugkerende landgenoten. "Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. Maar de situatie is daar nu zo chaotisch, dat ik op deze manier misschien wel beter kan werken dan als ik daar was geweest."

De redactie krijgt het nieuws daarnaast via verschillende persbureaus, zoals het Nederlandse ANP en het internationale AP. "Wij weten dat hun berichtgeving betrouwbaar is", zegt Matthijs le Loux, samensteller van de voorpagina van NU.nl.

Hij is gespecialiseerd in buitenlandjournalistiek en zorgt er dagelijks voor dat jij een betrouwbaar overzicht krijgt van de laatste ontwikkelingen in het land.

Daarvoor kijken we ook naar nieuwsorganisaties uit de regio. Zoals Al Arabiya en Al Jazeera. "Zij hebben goede ingangen bij de Taliban, zo blijkt uit hun berichtgeving", vertelt Le Loux.

"In Afghanistan zelf is één 24 uursnieuwsorganisatie: TOLOnews. Tijdens de val van Kaboel kondigden zij geregeld gebeurtenissen aan die vervolgens ook daadwerkelijk plaatsvonden. Ze hebben dus een vinger aan de pols."

“Je moet er altijd voor zorgen dat je kunt verifiëren waar informatie vandaan komt.” Matthijs le Loux, samensteller voorpagina

Ook kijkt NU.nl naar berichten op sociale media. Maar daar moeten we wel erg mee oppassen, benadrukt de samensteller. "Je moet er altijd voor zorgen dat je kunt verifiëren waar informatie vandaan komt. Als een journalist van The New York Times vanuit Kaboel iets via Twitter meldt, dan heeft dat veel meer gewicht dan zomaar een filmpje dat je voorbij ziet komen op Facebook."

Le Loux ziet die 'filterfunctie' als de belangrijkste taak van een journalist. "We zoeken net zo lang door totdat we genoeg bewijslast hebben om iets als betrouwbaar aan te kunnen merken. Als TOLOnews iets meldt op basis van een bron en Al Arabiya vervolgens ook, maar op basis van een andere bron, dan heb je twee onafhankelijke bronnen die precies hetzelfde melden."

Naast betrouwbaar nieuws snel brengen, willen we ook antwoord geven op jullie vragen. Le Loux: "Wij willen het nieuws niet alleen melden, maar ook uitleggen. Dus als je een vraag stelt via ons reactieplatform NUjij, dan bellen wij voor jou een expert die weet hoe het zit."



Ondertussen gaat de nieuwsvoorziening 24 uur per dag door. "Ook als er 's nachts iets gebeurt, komt het nieuws dankzij de nachtredacteur meteen online."

Heb je familieleden, vrienden, kennissen in Afghanistan en willen zij met ons praten over de situatie daar? Mail dan naar redactie@nu.nl. We behandelen alle informatie indien gewenst vertrouwelijk.

Heb je een vraag of opmerking over dit blog, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.