De moordaanslag op Peter R. de Vries kan moeilijk los gezien worden van eerdere aanslagen op de rechtsstaat. Daar is vanuit de journalistiek maar één antwoord op mogelijk: doorgaan met ons werk. Dat vraagt om lef en de juiste ondersteuning.

Door Gert-Jaap Hoekman (hoofdredacteur)

Het kan zijn dat Peter R. de Vries is neergeschoten vanwege zijn werk als adviseur van een kroongetuige, maar hij blijft toch vooral een journalist. Een mediapersoonlijkheid die met grote regelmaat in verschillende media duiding geeft over belangrijke rechtszaken.

Dat er juist op hem, op klaarlichte dag, een aanslag is gepleegd is zacht uitgedrukt geen aanmoediging om je verder te specialiseren in de misdaadverslaggeving.

Toch doen veel van onze collega's dat wel iedere dag. En daar heb ik ontzettend veel waardering voor. Het is belangrijk werk, maar ik kan me goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt: is dit het waard?

“Op het moment dat je denkt: hier heb ik geen zin meer in, geef je de ander de macht om jou te zeggen waar je over schrijft.” Jan Meeus, misdaadverslaggever NRC

Ik heb in het verleden geroken aan het vak en geconcludeerd dat het niets voor mij is. Maar gelukkig hebben we collega's als Jan Meeus, Wouter Laumans, John van den Heuvel, Paul Vugts en Yelle Tieleman.

Joris Peters schrijft voor NU.nl over misdaad en grote rechtszaken. Toen hij gisteren hoorde over de aanslag, ging hij gelijk op pad. Joris deed tussen zijn collega's verslag van het nieuws dat een gewaardeerde collega zojuist was neergeschoten. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe bizar dat moet zijn geweest.

Maar hij deed z'n werk en hij deed het fantastisch. En ook de dag na de aanslag. Lees dit uitstekende stuk maar.

Jan Meeus, misdaadverslaggever van NRC, toonde zich in de podcast NRC Vandaag kwetsbaar, maar strijdbaar. Als hij vooraf had geweten wat de gevolgen waren geweest van zijn keuze om dit vak te kiezen, had hij het niet gedaan.

Maar nu hij dit werk doet, is er geen weg terug. "Op het moment dat je denkt: hier heb ik geen zin meer in, geef je de ander de macht om jou te zeggen waar je over schrijft. Dat ga ik niet doen."

Ik was woensdag bij demissionair ministers Ferd Grapperhaus en Arie Slob, om namens het Genootschap van Hoofdredacteuren te praten over de gevolgen die dit heeft voor ons vak.

De ministers delen de zorg dat de aanslag op De Vries, maar ook de andere recente vormen van geweld tegen journalisten, ons belangrijke vak niet bepaald aantrekkelijker maken.

Dat vraagt naast lef ook om de juiste ondersteuning. Een aantal misdaadjournalisten krijgt beveiliging en via het platform PersVeilig kunnen ook andere journalisten ondersteuning krijgen.

Maar we moeten verder in gesprek met de ministers om te bespreken wat we nog meer kunnen doen. Want journalisten mogen niet ontmoedigd worden, daar is dit werk te belangrijk voor.

Heb je een vraag of opmerking over dit blog, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.