De druk op voetballers om zich uit te spreken tegen de Hongaarse antihomowet is groot. Maar welke verantwoordelijkheid hebben journalisten? Het nieuws van NU.nl is feitelijk en neutraal, maar we hebben ook een taak om discriminatie tegen te gaan.

Door Gert-Jaap Hoekman (hoofdredacteur)

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de nieuwe wet

Een voetballer wordt betaald om doelpunten te maken, een journalist om kritische vragen te stellen en het nieuws helder uit te leggen.

Toch draagt voetballer Wijnaldum zondag een speciale aanvoerdersband, als statement tegen de discutabele wet. En roept journalist Barbara Barend prominente aanwezigen op om een #OneLove-speld te dragen.

Journalisten van RTL en SBS doen mee met die actie, presentatoren van de NOS niet. De uitleg van een woordvoerder: "Wij zijn geen acterende partij in het nieuws. We nemen geen standpunt in door een speldje te dragen. We signaleren en registreren, dat is onze taak.”

Ik herken die worsteling, maar tegelijkertijd voelt het bekrompen. Waarom is het een statement als je laat zien dat je vóór mensenrechten bent?

Of zoals Bowi Jong, van lhtbi-sportplatform Pride and Sports, het deze week in Nieuwsuur zegt: “Mijn oprechte liefde voor iemand is geen politiek statement. Dat is gewoon een recht dat ik heb.”

NU.nl heeft geen mening. Jij komt hier om een neutraal overzicht te krijgen van de feiten. Wat onze journalisten daar persoonlijk van vinden doet niet ter zake.

Alleen er zijn uitzonderingen. Want zoals ik al eerder schreef: journalisten van NU.nl doen 'al het mogelijke om discriminatie te voorkomen'. Dat staat in de journalistieke Code van Bordeaux die wij volgen.

Wij bereiken dagelijks miljoenen mensen en hebben veel invloed om maatschappelijk misstanden aan de kaak te stellen.

Dat doen we volgens mij het best door veel aandacht te geven aan het tornen aan mensenrechten en door in kritische verhalen duidelijk te maken hoe absurd en gevaarlijk deze wet is.

Maar in dit geval vind ik wel goed dat je weet hoe onze journalisten over dit onderwerp denken.

Deze wet, ingevoerd in een land dat net als wij lid is van de Europese Unie, is een ernstige aantasting van mensenrechten. En bovendien een aanval op de persvrijheid.

Met de nieuwe wet kan het verboden worden om mediaproducties met lhbti-personages uit te zenden en op andere manieren aandacht te besteden aan de lhbti-gemeenschap.

De Hongaarse antihomowet gaat in tegen alles wat wij als onze gemeenschappelijke Europese waarden zien, maar ook in ons eigen land zijn die niet altijd vanzelfsprekend.

Zo is het nog steeds wachten op de eerste Nederlandse prof in het mannenvoetbal die uit de kast komt en krijgen wij ook nog mailtjes van bezoekers die zich afvragen waarom we een foto van twee vrouwen plaatsen bij een verhaal over thuiswerkende ouders.

Daarom hoor je journalisten van NU.nl erover in onze maandelijkse redactiepodcast, dragen onze journalisten die bij de wedstrijd zijn een #OneLove-speldje, en zie je mij, als toeschouwer in Boedapest, ook in regenboogkleuren.