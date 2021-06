Nederland bestaat niet alleen uit witte mannen in blauwe overhemden. Die indruk kon je wel krijgen, als je sommige foto's op NU.nl zag. Maar ons fotobeleid is veranderd, zodat we een representatiever beeld van onze samenleving geven. Ook al is niet iedereen het daarmee eens. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman legt het uit.

Niet bij elk nieuwsbericht op NU.nl past een actuele foto. Soms is er nog geen beeld (bijvoorbeeld bij ongelukken). Vaker gaat het artikel dan niet over een specifieke persoon of gebeurtenis, maar over een onderzoek.

Dan plaatsen we een zogenaamde stockfoto. Dat kan een oudere foto zijn, waar meerdere mensen op staan (zoals hier, van een kermis). Of een foto met modellen van een fotopersbureau (zoals je hier ziet).

Op foto's bij dat soort artikelen stonden vaak witte mensen. Omdat die foto's al in onze databank stonden en het dus makkelijker was om die te gebruiken.

“Doodnormale situaties uit het Nederlandse straatbeeld, dus eigenlijk van de zotte dat je die niet op NU.nl zag.”

Sinds vorig jaar denken we daar beter over na, want door het plaatsen van enkel die foto's geven we een eenzijdig beeld.

Dus zie je nu ook foto's van gezinnen die bestaan uit twee moeders, iemand met een hoofddoek bij een bericht over 5G of twee zoenende mannen bij een verhaal over liefde.

Doodnormale situaties uit het Nederlandse straatbeeld, dus eigenlijk van de zotte dat je die niet op NU.nl zag.

Daar is niet iedereen blij mee. We krijgen reacties van mensen die juist die nieuwe foto's storend vinden. Maar ik heb de overtuiging dat het plaatsen van deze foto's bij 'gewone' nieuwsberichten bijdraagt aan de acceptatie van het beeld dat Nederland niet alleen bestaat uit witte mannen in blauwe overhemden.

We krijgen trouwens net zo goed mails van mensen die het racistisch vinden dat we een foto van een zwart kind plaatsen bij een verhaal over leerachterstand.

Daar heb ik begrip voor, maar ik vind het ook ingewikkeld. We kunnen moeilijk zeggen: we willen een representatief beeld van Nederland schetsen, behalve bij negatief nieuws.

We houden rekening met de mogelijk stigmatiserende werking van sommige foto's door ze niet te vaak te plaatsen, en zoeken altijd de balans.

NU.nl onderschrijft de Code van Bordeaux In deze journalistieke code staat onder meer dat een journalist 'al het mogelijke zal doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op onder meer ras, sekse, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst'. Dat doen wij onder meer door in onze berichtgeving, in tekst, beeld en audio, een zo representatief mogelijk beeld van Nederland te schetsen.

Heb je een vraag of opmerking over dit besluit, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.