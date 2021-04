Ook NU.nl-bezoekers zijn ongerust vanwege de zeldzame, maar ernstige bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin en het onderzoek naar het Janssen-vaccin. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman vertelt hoe de redactie daar rekening mee houdt.

Als je het mij vraagt is vaccineren de enige manier om uit deze ellende te komen, maar ik snap ook goed dat de druk die dat met zich meebrengt en alle onheilspellende berichten van de laatste tijd je onzeker kunnen maken.

'De voordelen zijn groter dan de nadelen', klinkt het dan nuchter uit de mond van toezichthouder EMA. Maar dat voelt vast anders als je op het punt staat om geprikt te worden.

Doet NU.nl genoeg om die mensen gerust te stellen? En is dat eigenlijk wel onze verantwoordelijkheid?

Die vragen spoken al een tijdje door mijn hoofd.

“Het is onze taak om mensen de juiste informatie te geven.”

Om die laatste vraag gelijk te beantwoorden: het is niet onze taak om mensen gerust te stellen, maar wel om bezoekers de juiste informatie te geven. Zodat jullie weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Dat doen we al bij elk nieuws, maar in onze berichten over bijwerkingen doen we drie dingen extra:

1. We geven sneller uitleg en context

We maken al tijdens de hele coronacrisis veel uitlegverhalen en -video's , maar sinds deze week brengen we in berichten over bijwerkingen nog sneller context. Als het kan in de kop, maar zeker in het intro van een verhaal. In heldere taal, zodat iedereen het begrijpt.

Als er vier meldingen zijn gedaan over mogelijke ernstige bijwerkingen van het Janssen-vaccin, is het goed om gelijk toe te voegen dat er 4,5 miljoen prikken zijn gezet.

En als de kans 1 op 400.000 wordt geschat dat je overlijdt aan de gevolgen van de bijwerkingen van AstraZeneca, is het belangrijk om ook te schrijven dat de kans dat een zestigplusser doodgaat aan de gevolgen van het coronavirus 35 keer groter is dan dat.

2. We vertellen het ook als we iets nog niet weten

Het liefst breng je als journalist natuurlijk meteen het complete verhaal, maar dat kan niet altijd.

Neem de berichten over Janssen: er zijn meldingen van mogelijk ernstige bijwerkingen, maar of het echt door het vaccin komt, weten we niet.

Je kunt niet wachten met publiceren tot je dat wel weet, want de meldingen zorgen er in dit geval voor dat de levering van het vaccin tijdelijk is gestopt en het EMA een onderzoek start.

Dan schrijven we dat er meldingen zijn gedaan, maar ook meteen dat een verband nog niet is aangetoond. Ik zeg eerlijk: ik twijfel of we dat altijd goed doen. Soms kunnen we beter wachten.

Het klinkt als groot nieuws wanneer een 77-jarige man overlijdt, kort na zijn vaccinatie. Maar als twee dagen later blijkt dat er helemaal geen verband is tussen het overlijden en de prik, moet je concluderen dat het geen nieuws was en je misschien voor niets paniek zaait.

Het bericht over het overlijden van de man is ook nog eens ruim drie keer zo vaak gelezen als de update dat er geen verband is met het vaccin. Weten alle lezers van het eerste bericht dat nu wel?

3. Je kunt ons altijd vragen stellen (en wij zoeken antwoorden)

Dat deden we tijdens de eerste prikpauze van AstraZeneca en opnieuw toen demissionair minister Hugo de Jonge besloot om zestigminners helemaal niet meer te prikken.

Morgen staat NU.nl de hele dag in het teken van het vaccinatiedebat. We geven antwoord op al je vragen en je kunt reageren op stellingen en daarover meepraten op ons reactieplatform NUjij.

Denk jij dat je met jouw kennis kan bijdragen aan NU.nl? Meld je hier aan.

Ik geloof dat dit de beste manier is om nieuws goed over te brengen. Of jij je vervolgens laat vaccineren, moet je natuurlijk helemaal zelf weten.

Heb je een vraag of opmerking over dit besluit, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail de hoofdredacteur op gert-jaap@nu.nl.