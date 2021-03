Moest die foto van demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren met zichtbare vertrouwelijke notities nou echt geplaatst worden, vroeg een aantal bezoekers van NU.nl zich af. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman legt de keuze uit, op de dag dat er gedebatteerd wordt over de gevolgen van de foto.

Ollongren snelde naar huis omdat zij positief was getest op het coronavirus en maakte toen een zeer slordige fout. Heel stom natuurlijk, maar nu ligt de formatie op haar gat, zonder echt duidelijk is wat de bedoeling was van de notitie. "Dat is slecht voor het land", redeneren bezoekers op NUjij. "Is dat het waard?"

Ik vind van wel. Niet omdat ik graag een minister zie struikelen - ook al mag een minister van Binnenlandse Zaken dit soort fouten natuurlijk niet maken, maar omdat we door deze fout een unieke blik in de politieke keuken krijgen.

Natuurlijk weten we niet exact wat de betekenis van de memo is. De meest in het oog springende notitie was "Pieter Omtzigt, functie elders", maar wat zegt dat? Elders, dus niet ín het kabinet? Of elders, zelfs buiten de Tweede Kamer? En op basis van welke gesprekken is de conclusie getrokken dat het CDA-Kamerlid een 'functie elders' moet krijgen?

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Foto: ANP

Ik snap de bezoekers van NU.nl die zeggen dat we eerst antwoorden moeten hebben, voor we de notitie ongefilterd de wereld in slingeren. Maar zo simpel is het helaas niet. Antwoorden wórden niet gegeven. Ook deze week niet, toen de opgestapte verkenners Annemarie Jorritsma en Ollongren excuses maakten.

Maar zonder de blunder van Ollongren waren we zeer waarschijnlijk nooit te weten gekomen dat er tijdens het formeren van een kabinet - kennelijk - gesproken wordt over de positie van een kritisch Kamerlid, dat juist de taak heeft om dat te vormen kabinet te controleren.

“We hebben niet expliciet genoeg beschreven hoe explosief dat is.”

We hebben veel bericht over de blunder van Ollongren en de consequenties voor de formatie. We hebben in onze 'openbare redactievergadering' uitgelegd aan welke regels parlementaire fotografen zich moeten houden, maar we hebben niet expliciet genoeg beschreven hoe explosief de passage over Omtzigt is.

Daar zal het vandaag in het debat wel over gaan, schrijft ook onze politiek verslaggever Edo van der Goot. Het wordt bovendien een botsing tussen twee stijlen, verwacht hij.

"Rutte vindt dat ambtenaren onbekommerd met hun politieke bazen moeten kunnen communiceren, zonder de angst dat die gesprekken ooit openbaar worden. Omtzigt liep als voorvechter in het toeslagendossier juist vaak tegen deze doctrine aan."

Deze unieke kijk in de Haagse keuken hadden we nooit gekregen als de foto van Ollogren niet was gepubliceerd.

