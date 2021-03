De verkiezingscampagne is nog niet afgelopen. Maar één ding weten we al: het bevalt goed dat we op NU.nl niet over peilingen schrijven.

Door Gert-Jaap Hoekman (hoofdredacteur)

Ook wij kunnen de verleiding niet altijd weerstaan om politiek als een wedstrijd te zien. En journalisten van NU.nl kijken ook graag naar peilingen om trends te spotten. Maar daar blijft het bij.

VVD stijgt verder in peiling. PVV groter dan VVD en PvdA. D66 zet groei door in peiling. Jaren geleden zag je deze koppen op NU.nl. Maar dat deden we voor het laatst bij de start van de verkiezingscampagne in 2017.

Ik geef toe, het helpt ook mee dat het niet echt spannend is wie de grootste gaat worden. (Oké, volgens de peilingen dan.)

Peilingen zijn momentopnames

Peilingen lijken de waarheid te verkondigen, maar zijn vooral momentopnames.

Slotpeilingen bij vorige verkiezingen gaven alle partijen enkele zetels meer of minder dat ze uiteindelijk kregen. Dat is niet per se de schuld van de onderzoekers. Mensen kunnen altijd van mening veranderen.

Daarnaast spreken opiniepeilers van foutmarges. Maar die nuance ontbreekt vaak in de berichtgeving.

Peilingen kunnen ook een sturende werking hebben. Een partij doet het goed of slecht volgens onderzoekers. Daar berichten journalisten positief of negatief over. Vervolgens gaat het met de partij nog beter of slechter.

Dat leidt af van de inhoud. Daarom zie je die berichten ook niet op NU.nl, maar proberen we je op andere manieren te helpen bij het bepalen van je keuze.

We hebben al een aantal weken een apart blok op de voorpagina, waar je alle relevante informatie kunt vinden.

Zo helpen wij je kiezen

We hebben de belangrijkste punten uit de partijprogramma's samengevat, zodat je dat niet zelf hoeft te lezen.

In een speciale videoserie checken we hoe haalbaar sommige verkiezingsbeloftes zijn.

Als je meer wil weten over de verschillende lijsttrekkers, vind je hier alle interviews en profielen die we over ze hebben gemaakt.

En tot slot hebben we in een serie artikelen Nederland onder de loep genomen. Hoe staat ons land ervoor?

Wil je nog meer hulp, doe dan hier onze kieswijzer.