We sturen niet langer elke dag een pushbericht met cijfers over coronabesmettingen. Veel bezoekers klaagden daarover, en dat is terecht: dagcijfers zeggen niets over de ontwikkeling van het virus.

Door Gert-Jaap Hoekman (hoofdredacteur van NU.nl)

De cijfers schommelen elke dag, bijvoorbeeld doordat meer mensen naar de teststraat gingen. Dat kan een dag later precies andersom zijn, bijvoorbeeld doordat het slecht weer of weekend was. Dan heb je ook minder positieve tests, terwijl dat niets over het virus zegt.

Het RIVM publiceert wekelijks een completer overzicht, inclusief gegevens over het aantal tests dat is afgenomen. Op basis van die cijfers maken we een bericht, dat we voorlopig elke week op dinsdag zullen blijven pushen.

Nieuw: dagelijks artikel met grafieken

Als je écht niets wil missen, kun je de dagelijkse cijfers terugvinden in ons coronaliveblog, dat je in de rubriek Algemeen kunt vinden. Daarnaast brengen we elke dag een artikel met daarin de belangrijkste grafieken over het coronavirus, zodat je daar altijd de trend kunt volgen.

Heb je een vraag of opmerking over dit besluit, of wil je iets anders over NU.nl kwijt? Mail ons via contact@nu.nl.