De afgelopen dagen ontaardden verschillende anti-coronademonstraties in gewelddadige rellen, een dieptepunt in deze crisis. Op NU.nl staan de feiten ondertussen onverminderd centraal.

Door Gert-Jaap Hoekman (hoofdredacteur van NU.nl)

Even voor alle duidelijkheid: Je mag het ergens niet mee eens zijn, maar je blijft met je poten van anderen en andermans spullen af.

Je mag ook absoluut balen van alle maatregelen. Dat doe ik ook, maar dat geeft je geen vrijbrief om een ziekenhuis aan te vallen.

Hoewel lang niet alle relschoppers de confrontatie aangaan uit protest tegen de avondklok, zijn de coronamaatregelen voor een deel wel de reden. Ik heb niet de illusie dat we hooligans of complotdenkers bereiken met onze berichtgeving. We richten ons op mensen die twijfelen.

Bij NU.nl staan feiten centraal. Bij ons mag je best aarzelen om je te laten vaccineren. Je mag vragen stellen als je iets over het coronavirus niet begrijpt of gelooft en onze journalisten zullen die met nuance beantwoorden.

Die kernwaarden zijn echt heel belangrijk in deze tijden.

Ergens aan het einde van deze moeder aller tunnels brandt een licht, alleen de weg ernaartoe lijkt steeds langer te worden als je denkt dat je er bijna bent.

Vaccins spelen een cruciale rol om uit de coronacrisis te komen. Onze factchecker Shannon Bakker is daarom fulltime bezig met het virus en de vaccins in het bijzonder.

Zij heeft de afgelopen tijd alle informatie op een rij gezet, houdt bij wat we wel (en ook niet) weten over de mutanten en zal zich de komende tijd blijven storten op alle onwaarheden en onzekerheden die jullie hebben.

Onze factchecker staat tot je beschikking, zo gezegd. Dus heb jij een vraag over het vaccin, is je iets onduidelijk over corona of heb je iets voorbij zien komen in de familie-app waarvan je de echtheid betwijfelt? Mail dan naar factcheck@nu.nl of laat een reactie achter op NUjij en we gaan ermee aan de slag.