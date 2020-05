Vorige week publiceerden we beelden van drukte op Nederlandse stranden. Op sommige foto's leek het zó druk dat enkele lezers zich afvroegen of ze wel echt waren. Dat waren ze zeker, maar toch vertelden ze misschien niet het juiste verhaal.

Laten we beginnen met de feiten: het wás op Hemelvaartsdag op sommige plaatsen te druk. Dat is niet de mening van NU.nl, maar de conclusie van enkele veiligheidsregio's in Nederland.

Toegangswegen naar verschillende stranden werden gesloten en Veiligheidsregio Zeeland riep op om niet naar de Zeeuwse kust te komen.

Zelf niet aanwezig

Een fotograaf van persagentschap Pro Shots was voor ons aanwezig op het strand van Hoek van Holland en een fotograaf van het Haagse persbureau Regio 15 en een cameraman van Mizzle Media waren in Scheveningen.

De redactie van NU.nl heeft verschillende beelden ontvangen, maar was zelf niet aanwezig op de stranden. En daardoor is er iets niet goed gegaan.

Zeker geen Photoshop

Het is niet zo dat de beelden die we hebben geplaatst niet kloppen: ze zijn niet van de vorige zomer en er zijn ook zeker geen extra mensen bij gefotoshopt. Maar het is wel zo dat een foto vanuit één standpunt een totaal ander verhaal kan vertellen dan een foto vanuit een ander standpunt.

Dat heeft er alles mee te maken dat je bij een foto vaak geen diepte kunt zien, waardoor je niet kunt beoordelen of mensen zich aan de 1,5 meter afstand houden.

Op Hemelvaartsdag hebben we een artikel en een video geopend met een beeld vanuit een standpunt waaruit het extreem druk leek, maar was dat representatief voor die dag?

Veel mensen vielen over die keuze. En terecht, want het was op sommige plaatsen druk langs de kust - té druk - maar niet zó druk.

Impact van strandfoto is veranderd

De impact van een strandfoto is als gevolg van het coronavirus veranderd, want het gaat nu niet meer (alleen) over het in beeld brengen van drukte. Het gaat er vooral om of mensen zich aan de voorgeschreven regels houden.

Dat is overigens heel erg moeilijk in beeld te brengen op een strand; eigenlijk moet je het daarvoor met eigen ogen zien.

Wij zullen voortaan kritischer zijn op onze beeldkeuze en als we niet zelf ter plaatste kunnen zijn altijd contact hebben met de fotograaf.

Luister verder in onze podcast

In onze wekelijkse podcast Week van NU praten we verder over dit onderwerp, met Pro Shots-fotograaf Mischa Keemink, videoredactiechef Laura Cuppen en samensteller voorpagina Kim Einder.