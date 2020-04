We hebben sinds november een heel bijzondere nieuwe collega bij NU.nl. De afgelopen vijf maanden modereert een robot een deel van de reacties op NUjij. We gaan daar nu definitief mee door en vertellen je graag waarom.

Voorheen werd elk bericht op reactieplatform NUjij van tevoren door een redacteur gelezen. Met tienduizenden reacties per week werd dat steeds moeilijker en dus zochten we een oplossing.

Een robot als oplossing

Maura (Machine voor AUtomatisch Reacties Afhandelen) bleek die oplossing. Inmiddels wordt maar liefst 80 procent van alle reacties op NUjij beoordeeld met kunstmatige intelligentie. Weet Maura het niet zeker? Dan kijkt een redacteur alsnog mee.

Onze NUjij-redacteuren scannen de reacties die online staan om te zien of er nog relevante vragen en opmerkingen zijn waar we iets mee moeten. Als ze iets geks tegenkomen, corrigeren ze hun nieuwe collega, waar zij weer van leert.

Maar waarom is dit een goed idee en zelfs noodzakelijk?

We zien dat veel NU.nl-bezoekers willen meepraten en vragen willen stellen over het nieuws. De groei van reactieplatform NUjij ging alleen zo hard dat we aan ons plafond zaten. We sloten drukke discussies steeds vaker en konden vragen niet beantwoorden. Met onze robot kunnen we meer aan.

Het aantal reacties neemt sindsdien ook toe. Van zo'n 35.000 per week eind vorig jaar naar ruim 50.000 tot 70.000 per week nu. Reacties komen door Maura sneller online en dus kunnen NUjij'ers eerder met elkaar in gesprek gaan. Dat gebeurt ook vaker dan voorheen.

Vuurwerkdiscussie en coronavirus

Zonder onze nieuwe collega hadden we bijvoorbeeld de levendige vuurwerkdiscussie niet zo goed kunnen faciliteren, hadden jullie niet zo uitgebreid kunnen praten over de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump en waren we niet in staat geweest al jullie vragen over het coronavirus te verzamelen en te beantwoorden.

Bovendien stijgt het aantal gerapporteerde reacties niet nu Maura aan de knoppen zit. NUjij-gebruikers kunnen reacties rapporteren als ze vinden dat die niet door de beugel kunnen. Het percentage gerapporteerde reacties ligt al tijden rond de 0,5 tot 1 procent en daalt de afgelopen weken zelfs licht.

Uniformer modereren dankzij Maura

Maura geeft ons ook betere richtlijnen voor het modereren. Bij een redactie van acht mensen zit er altijd verschil tussen hoe individuele redacteuren specifieke situaties beoordelen. Nu kunnen we beslissingen altijd met het besluit van Maura vergelijken.

Het levert ons handvatten op voor concreter moderatiebeleid en zorgt uiteindelijk voor meer uniformiteit.

Meer tijd voor participatie

Onder de streep houden we dankzij Maura natuurlijk tijd over. Die tijd gaan redacteuren gebruiken om bezoekers van NU.nl meer te laten participeren. We gaan vaker jouw vragen beantwoorden (zoals hier), vaker met verhaalideeën van lezers aan de slag (zoals hier) en zullen met onze verslaggeving nog beter anticiperen op wat er leeft onder de bezoekers (zoals hier).

Want jullie maken NU.nl beter en relevanter en daar besteden we graag meer tijd aan. Heb jij vragen of opmerkingen over Maura? Laat het onder dit artikel weten op NUjij.