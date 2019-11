Discussies voeren op reactieplatform NUjij wordt nog makkelijker. Vanaf nu krijg je op onze website een melding wanneer iemand op jouw NUjij-reactie reageert, als je door de redactie wordt uitgelicht of wanneer je respect krijgt op een reactie.

Als je ingelogd bent met je NU.nl-account (dat je ook gebruikt om te reageren op NUjij), zie je vanaf nu op onze website rechtsbovenaan een belletje naast je naam staan. Wanneer je een melding hebt, verschijnt er een rood bolletje. Als je op de melding klikt zie je direct wat de melding inhoudt en kan je met één klik naar jouw reactie gaan.

De meldingen komen realtime binnen als er iets op NUjij met jouw reactie gebeurt. We hopen dat je op die manier nog gemakkelijker over het nieuws in gesprek kan gaan met andere lezers wat kan leiden tot betere discussies. Later zullen we andere notificaties toevoegen die voor jou persoonlijk relevant zijn.

De komende weken wordt het notificatiecentrum ook in onze Android- en iOS-app uitgerold. Daar komt het belletje onderin de balk van de app te staan. Zorg dus dat je app altijd up to date is!

Heb je goede ideeën voor andere meldingen in het notificatiecentrum of heb je verbeteringen of vragen over dit onderwerp? Stel ze dan hieronder via reactieplatform NUjij.