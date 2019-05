Elke dag komen er op NUjij zo’n 6.000 reacties binnen. Deze reacties worden nu allemaal achteraf door onze redactie behandeld. Komende tijd testen we met premoderatie. We bekijken en beoordelen dan dus alle reacties vooraf.

Waarom doen we dit?

Momenteel kan elke bezoeker een reactie plaatsen die direct voor anderen te lezen is. Onze redactie leest de bijdragen zo snel mogelijk en keurt de reactie dan goed of af.

We zien helaas dat er met enige regelmaat reacties geplaatst worden die onze huisregels overtreden. Hoewel we zo snel mogelijk alles lezen en andere gebruikers een reactie kunnen rapporteren, staat zo’n reactie vaak toch een tijdje online.

Dat zorgt onder meer voor ruis in een goede discussie. Zo zie je dat een reactie die niet door de beugel kan, ook weer andere minder goede reacties uitlokt. Daarnaast verwachten we dat premoderatie ervoor zorgt dat mensen nóg beter zullen nadenken over de inhoud van hun bijdrage.

We zetten controversiële artikelen al langer op premoderatie en zien dat daar vaak inhoudelijker gereageerd wordt.

Hoe snel wordt mijn reactie geplaatst?

Ons streven is om binnen 15 minuten een reactie te lezen en te plaatsen of af te keuren. We zullen tijdens de test in de gaten houden of we dit redden en wat de vertraging doet met de kwaliteit van een discussie of gesprek.

Hoe weet ik of mijn reactie geplaatst is?

Je kunt natuurlijk altijd even in de reacties onder een artikel kijken waarop je gereageerd hebt. Eenvoudiger is om naar ‘Mijn profiel’ te gaan (boven het tekstveld van NUjij) en daar op ‘Mijn reacties’ te klikken. Daar kun je alle door jou geplaatste bijdragen vinden en direct naar de discussie toe gaan.

Wanneer wordt een reactie afgewezen?

Lees onze huisregels vooral even na. Als de reactie daar niet aan voldoet wordt hij niet geplaatst. Ook stellen we bij sommige artikelen specifieke vragen of plaatsen we een stelling. Als je daar niet op ingaat wordt je reactie ook niet geplaatst. Als we zo’n vraag of stelling verplicht maken zullen we dat altijd bij het artikel duidelijk vermelden.

Hoe lang loopt de test?

We gaan in ieder geval één week testen (6 t/m 12 mei) en daarna bekijken we of we verder willen testen, premoderatie permanent zullen inschakelen of juist terug gaan naar de oude situatie.

Waar kan ik hierover discussiëren?

We willen de reacties bij artikelen natuurlijk zo relevant mogelijk houden. Wil jij je mening geven over deze test of heb je vragen? Doe dat dan onder dit artikel. We zullen de reactiemogelijkheid de hele test open houden en zo snel mogelijk antwoord geven op jullie vragen.

Opmerkingen over deze test in andere ‘draadjes’ zullen worden verwijderd.