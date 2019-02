Het ontkennen van klimaatverandering of de invloed van de mens daarop, is op NUjij niet langer toegestaan. Reacties waarin dat toch wordt gedaan, worden verwijderd.

Je mag het op NUjij oneens zijn met de klimaatplannen van het kabinet, we moedigen een kritische discussie over de mate waarin Nederland het verschil kan maken aan en je mag ook zeker uiteenzetten dat je denkt dat klimaatverandering al te ver gevorderd is om er nog echt iets aan te kunnen doen.

Alleen reacties waarin klimaatverandering - of de invloed van de mens daarop - worden ontkend, zijn op NU.nl niet langer toegestaan.

Verantwoordelijk voor betrouwbare informatie

Ervoor zorgen dat ook NUjij-reacties feitelijk kloppen, hoort bij onze taak om het nieuws op feitelijke wijze te verslaan. NU.nl heeft een verantwoordelijkheid om bezoekers van betrouwbare informatie te voorzien.

Daarom is het vanaf de start van NUjij niet toegestaan onwaarheden te verspreiden. Hiervoor hebben wij gekozen, omdat de reacties op NU.nl miljoenen keren per maand gelezen worden en dus een belangrijk onderdeel van ons informatieaanbod zijn.

Het ontkennen van klimaatverandering valt ook onder het verspreiden van onwaarheden. Er is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs dat het klimaat opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Recentelijk zijn diverse onderzoeken verschenen waarin is vastgesteld dat het een feit is dat het klimaat verandert. Je kunt daar meer over lezen in dit artikel over de invloed van de mens en in dit artikel over de gevolgen van klimaatverandering.

Bovendien vinden wij het erg belangrijk dat er op NUjij ruimte is voor een kritisch debat over oplossingen voor klimaatverandering. Iedereen krijgt hier immers mee te maken. Onwaarheden staan dat in de weg.

Duidelijke huisregels

Natuurlijk is het toegestaan om het oneens te zijn met (delen van) een bericht. Er is op NUjij plek voor reacties vanuit alle politieke stromingen. Het is ook niet zo dat onze redactie onwelgevallige meningen of feiten censureert. NU.nl is altijd neutraal en objectief geweest en zal dat blijven.

Wij willen met NUjij een discussieplatform bieden dat iets toevoegt aan de nieuwsvoorziening op NU.nl. Inhoudelijke discussies over het nieuws kunnen nieuwe inzichten aan onze berichten toevoegen en zorgen zo voor een diverser NU.nl.

Om deze discussies goed te kunnen laten verlopen, hebben we vanaf dag één besloten om duidelijke huisregels op te stellen. Deze kun je hier lezen.

Fouten melden

Uiteraard maakt ook NU.nl weleens een fout. Zie je een artikel, foto, video, podcast of reactie waarbij je twijfels hebt over de inhoud? Stuur ons een reactie op NUjij of mail onze redactie. We staan altijd open voor commentaar en bijdragen van lezers.