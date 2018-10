NU.nl heeft woensdag de Amsterdam AI Hackathon gewonnen met een plan om gebruikers belangrijk nieuws op maat te brengen.

Via een algoritme wordt berekend welk nieuws relevant is voor een individuele gebruiker, waarna de gebruiker een pushmelding ontvangt. Het team van NU.nl dat het concept heeft ontwikkeld verwacht dat deze mogelijkheid om lezers te informeren voor het eind van het jaar al in de app wordt gebouwd.

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman is trots op zijn team. "Het persoonlijker maken van onze app is super belangrijk, ik vind het heel tof dat we dankzij deze wedstrijd in korte tijd weer een flinke stap hebben kunnen zetten."

NU.nl nam het in de finale van de hackathon op tegen een team van Rabobank. Zij werkten aan een oplossing om de bezoekerservaring van het Museum van Gogh te verbeteren. De teams moesten hun idee via een pitch aan een jury voorleggen.

De finale van de Amsterdam AI Hackathon vond plaats tijdens de World Summit AI. Dit is een conferentie over kunstmatige intelligentie die jaarlijks in Amsterdam wordt georganiseerd. De wedstrijd is bedoeld om datawetenschappers, marketeers en engineers samen te brengen en naar een oplossing te zoeken voor een probleem rond kunstmatige intelligentie. Merkle en DDMA, een vereniging voor data en marketing, organiseerden de hackathon.