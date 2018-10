Precies één jaar geleden begon NU.nl als eerste in Nederland met een dagelijkse nieuwspodcast. Inmiddels wordt deze Dit wordt het nieuws-podcast gemiddeld 6.500 keer per dag beluisterd. En daar zijn we best trots op.

In Dit wordt het nieuws praten presentatoren Carné van den Brink en Julien Dom je elke ochtend in vijftien minuten bij over het belangrijkste nieuws van de dag. Ze gaan in gesprek met deskundigen en ook de diepte in over een aantal onderwerpen.

Zo ben je ook op de hoogte van het nieuws van NU.nl als je je handen niet kunt gebruiken omdat je boterhammen staat te smeren, in de auto zit of op de fiets naar school, studie of werk gaat.

De Dit wordt het nieuws-podcast leverde ons een mooie nominatie voor de Dutch Podcast Awards op en daarnaast krijgen we dagelijks vele mails van blije bezoekers.

Maar we zijn ook erg benieuwd hoe we onze podcast nog beter kunnen maken. Daarvoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. Onder de invullers verloten we twee mooie truien van NU.nl.