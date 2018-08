Redactieblog: Waarom we voortaan de naam Jos B. hanteren

Vorige week woensdag werd duidelijk dat B., twintig jaar na de dood van Nicky Verstappen (11), hoofdverdachte is in de langlopende moordzaak. Het Openbaar Ministerie kon een verdachte aanwijzen. Diezelfde verdachte moest alleen nog wel gevonden worden.

Daar had de politie de media bij nodig. Justitie besloot de volledige naam van de verdachte vrij te geven. Een besluit van de hoofdofficier, die een afweging moet maken tussen de ernst van het delict en de privacy van de verdachte.



Tijdens een drukbezochte persconferentie, live op televisie en online breed te volgen, werd de bescherming van de privacy van Jos B. van ondergeschikt belang.



Het gevoel van ongemak is niet weg



Op de redactie leidde dit tot een gevoel van ongemak. De volledige naam? Plus foto? Normaal hadden we in onze verslaggeving van deze persconferentie voor de 'initialenregel' (voornaam en eerste letter achternaam) gekozen. Een gebruikelijk uitgangspunt als we schrijven over Nederlandse verdachten en daders. Privacy is immers een groot goed. Maar we maakten een uitzondering.



De vraag of we daar goed aan hebben gedaan, ligt voor ons nog steeds op tafel. Het gevoel van ongemak is niet weg. Op het moment zelf leek het ons onmogelijk de privacy van Jos B. te kunnen beschermen. De persconferentie was nota bene op onze eigen voorpagina te volgen.



Ook het belang om ons publiek zo volledig mogelijk te informeren in een zaak met veel maatschappelijke impact voelde groot. Maar was het belang dit keer dan echt groter dan bij een andere zaak met net iets minder media-aandacht (en dus minder impact)?



Zijn we een verlengstuk van politie en justitie geweest? Ja. Ook realiseren we ons dat we de verdachte, door hem te anonimiseren, niet ineens zijn privacy teruggeven. We moeten nu afwegen of we dit in uitzonderlijke gevallen blijven accepteren of niet. Wat vaststaat is dat de privacy van Jos B., nu hij is opgepakt, zeker niet meer van ondergeschikt belang is. Daarom schrijven we voortaan Jos B. in plaats van zijn volledige naam.