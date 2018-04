NU.nl breidt regionaal nieuws verder uit met AT5 en NH Nieuws

AT5 en NU.nl hebben al twee jaar een samenwerking op het gebied van regionaal nieuws. Het Amsterdamse nieuws van AT5 verschijnt in de hoofdstad automatisch op de voorpagina van NU.nl.

Na een pilotperiode is de samenwerking nu officieel goedgekeurd door het Commissariaat. Tot tevredenheid van AT5 en NU.nl.

"Regionaal nieuws is heel belangrijk voor onze bezoekers", vertelt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NU.nl. "Door de samenwerking met AT5 en met NH Nieuws kunnen we ons aanbod uitbreiden naar verschillende steden in Noord-Holland."

Zo is er onlangs in samenwerking met NH Nieuws een katern in Haarlem begonnen en staan andere uitbreidingen op de agenda.



Paul van Gessel, algemeen directeur van NH Nieuws en AT5: "Ik ben erg blij dat wij de handen ineen slaan, het levert alleen maar winnaars op. De unieke content van AT5 en NH Nieuws verrijkt het aanbod van NU.nl en wij bereiken er een groot, en vooral ook jonger publiek mee. Daarnaast opent de samenwerking commerciële mogelijkheden. Een perfect publiek / privaat partnership."

NU.nl werkt al vijf jaar met verschillende partners aan regionaal nieuws. De site heeft samenwerkingen in Alphen aan de Rijn (alphens.nl), Utrecht (DUIC), Groningen (GIC), Leiden (Sleutelstad), Breda (BredaVandaag) en West-Brabant en Midden-Zeeland (De Bode).

Als je in één van de steden of streken woont waar we regionaal nieuws brengen, krijg je een blokje met regionaal nieuws te zien op de voorpagina van jouw NU.nl-app. Daarvoor moet je wel eerst je locatie met ons delen. We kunnen er namelijk voor kiezen om sommige katernen alleen te tonen in een bepaalde omgeving.



Hoe deel ik mijn locatie op een iOS-telefoon of tablet?



Ga op je toestel naar de instellingen van je besturingssysteem, en klik op 'Privacy' --> 'Locatievoorzieningen' (die moet aan staan). Vervolgens kies je voor NU.nl --> 'Bij gebruik van app'.



Hoe deel ik mijn locatie op een Android-telefoon of tablet?



Kies in de NU.nl-app voor de optie 'Instellingen' in het menu. Kies vervolgens voor de optie 'Positie bepaling (GPS)'. Deze optie is ingeschakeld wanneer het vinkje in het blokje zichtbaar is.