NU.nl presenteert eerste stemwijzer raadgevend referendum

Als eerste introduceert NU.nl een stemwijzer voor het raadgevend referendum over de aftapwet. Waar de aftapwet, officieel de Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) genoemd, precies over gaat is bij veel stemmers nog onduidelijk.

De Wiv legt vast dat inlichtingendiensten alle vormen van internetverkeer ongericht mogen aftappen. Daarbij wordt ook benoemd hoe lang gegevens bewaard moeten worden en hoe een toetsingscommissie bepaalt wanneer een tap mag worden geplaatst.

De kans is groot dat je nog niet precies weet of je aanstaande woensdag voor of tegen gaat stemmen. De stemwijzer van NU.nl (in samenwerking met Citisens) helpt je bij het maken van een keuze. Per stelling kun je met de slider aangeven in welke mate je het ergens mee eens bent.