NU.nl lanceert nachtmodus in apps

Met het donkere thema reageert NU.nl op een grote wens van haar gebruikers. “Een dark mode, of nachtmodus, is een veelgehoorde suggestie van onze lezers”, zegt Jurre de Ruiter, Head of Product van NU.nl. “Met deze nieuwe feature hopen we dat zij NU.nl ook in het donker prettiger kunnen lezen.”

Het donkere thema is te activeren door in de instellingen van de NU.nl-app de schakelaar achter nachtmodus aan te zetten. In de komende wordt gekeken naar een extra nachtmodus geoptimaliseerd voor OLED-schermen en naar de mogelijkheid om nachtmodus automatisch te activeren bij bijvoorbeeld zonsondergang.

De vernieuwde 7.3-versie van de iOS-app inclusief nachtmodus wordt vanaf maandag 12 februari geleidelijk uitgerold. Je kunt direct over de nieuwste versie beschikken door de app in de App Store handmatig te updaten. De Android-app staat naar verwachting een week later live.

Om nachtmodus in te stellen ga je via rubrieken rechtsonder in de app naar instellingen. Hier vind je de optie om nachtmodus aan of uit te zetten.