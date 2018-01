Redactieblog: Nu ook pushberichten bij belangrijk lokaal en sportnieuws

Deze nieuwe dienst is in eerste instantie alleen beschikbaar voor Android, vanaf eind januari is het ook mogelijk om meldingen van groot sportnieuws te ontvangen op je iPhone of iPad.

De regionale meldingen zijn voorlopig alleen beschikbaar voor Android. Uiteraard kun je je zelf aan- of afmelden voor de regionale pushberichten en sportpushberichten.

Relevanter voor jou

Voor ons is dit een belangrijke stap om NU.nl persoonlijker en relevanter voor jou te maken.



Op dit moment sturen we alleen een bericht bij groot nieuws, waarvan onze redactie vindt dat je het onmiddellijk moet weten.



De lat daarvoor ligt heel hoog, omdat we dagelijks twee miljoen mensen bereiken en we vinden dat het nieuws voor een groot gedeelte van die groep relevant moet zijn.

Met name als het ging om sport kregen we het afgelopen jaar regelmatig klachten na het versturen van een notificatie.

Met de Olympische Spelen in Zuid-Korea voor de deur komt deze dienst precies op tijd.

Regionaal nieuws

Regionaal nieuws is eveneens een belangrijk thema voor NU.nl. We zijn op dit moment bezig met het uitbreiden van regionale katernen, maar komen daarnaast met een extra dienst.

Als er iets gebeurt in Nederland waarvan de redactie van NU.nl vindt dat mensen in een bepaalde regio het onmiddellijk moeten weten, kunnen we op Android vanaf woensdag een pushbericht op locatie sturen.



Zoals een stroomstoring in Zaandam of een verkeersopstopping in Den Haag.

Locatie delen

Om deze meldingen te ontvangen hoef je maar twee dingen te doen. Als je gebruik maakt van een Android-toestel moet je je locatie delen en aangeven dat je meldingen wilt ontvangen bij belangrijk nieuws.

Dat doe je door naar instellingen te gaan en in dat menu 'Belangrijk algemeen nieuws' en 'Positie bepaling' aan te zetten.

Instellingen

De rest doen wij voor je.



We zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze nieuwe mogelijlheid vinden. Mailen kan zoals altijd naar redactie@nu.nl.