Vacature: Freelance redacteuren NUjij en NUregio

Tijdens diensten ben je verantwoordelijk voor het schrijven van berichten voor onze regiokaternen en monitor je de berichten van onze regiopartners.

Onze partners plaatsen zelf hun stukken op NU.nl, je verzorgt eindredactie en vraagt waar nodig om aanvulling op deze berichtgeving. Je staat in nauw contact met deze partners en bent de schakel tussen hen en de redactie van NU.nl.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de lezersbijdragen die binnenkomen. Onze lezers voorzien ons dagelijks van bergen nieuwstips, foto's en video's. Je staat rechtstreeks in contact met de lezers en kan met hun bijdragen NU.nl nog relevanter en completer maken.



We zijn op zoek naar junior redacteuren die een journalistieke opleiding volgen en een goede neus voor nieuws en ervaring met eindredactioneel werk hebben. Je kunt snel en accuraat werken en hebt al wat ervaring opgedaan in de internetjournalistiek.

Het gaat om zo'n twee tot drie dagen in de week, overdag, 's avonds of in het weekend. We werken met een rooster dat altijd een paar maanden vooruit gaat, flexibele inzetbaarheid is echter gewenst. Je werkt vanaf de NU.nl-redactie in Hoofddorp.

Interesse? Stuur dan uiterlijk vrijdag 24 november motivatie (in body van de mail) en CV naar Lindsay Mossink, chef redactie Algemeen & Economie van NU.nl: lindsay@nu.nl - ovv. Freelancer NUjij en regio