NU.nl voorziet apps van een nieuw en fris design

Met het vernieuwde uiterlijk kiest NU.nl voor meer beeld en witruimte om focus en rust aan te brengen. Zo begint elke rubriek op de voorpagina met een grote afbeelding bij het belangrijkste nieuws. “Gebruikers zeiden af en toe het overzicht kwijt te raken in onze oude app. Uit eigen onderzoek bleek eveneens dat wij het beter kunnen doen op het gebied van een goede indeling en vormgeving. Met deze vernieuwde opzet willen wij het overzicht - een van de kernwaarden van NU.nl - versterken”, zegt Jurre de Ruiter, Head of Product NU.nl.

De nieuwe versie van de app werd in de afgelopen maanden uitvoerig getest. Dit begon met gebruikersinterviews in het eigen lab op basis van een prototype en dat breidde zich vervolgens uit naar verschillende testversies die werden gedeeld met enkele honderden bètatesters. Op basis van de feedback van deze testers is de app uiteindelijk verder verbeterd.

Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur NU.nl: "Ik ben heel trots op hoe het nieuwe ontwerp van onze app tot stand is gekomen. Van begin tot eind mét onze bezoekers. We hebben - nog vóór we begonnen met ontwerpen – gevraagd aan gebruikers hoe we onze app konden verbeteren. Daarna hebben we met steeds grotere groepen de gemaakte schetsen getest en verbeterd. Nu is het tijd om de app live te zetten, maar ook dat doen we heel geleidelijk, zodat we strak kunnen monitoren of al onze bezoekers blij zijn met het eindresultaat."

Nieuwe functionaliteiten

Enkele maanden geleden introduceerde NU.nl al een vernieuwd liveblog en een tap bar, een menu onderin de app waarmee snel naar Net Binnen, video’s en een lijst met alle rubrieken kan worden genavigeerd. In de nieuwe versie van de app zijn geen grote nieuwe functionaliteiten toegevoegd. “Voor ons was op dit moment het belangrijkste dat de apps een fris uiterlijk kregen, zonder dat het NU.nl-gevoel verdwijnt. Om dit redesign zo snel mogelijk naar onze gebruikers toe te brengen, hebben we ervoor gekozen geen grote nieuwe functionaliteiten aan deze versie toe te voegen”, aldus De Ruiter.

Wel zijn er concrete plannen om de NU.nl-apps op korte termijn intelligenter te maken. Zo werkt het nieuwsmedium onder meer aan gepersonaliseerde pushnotificaties, waarmee op basis van bijvoorbeeld locatie een nieuwsbericht naar een bepaalde groep gebruikers kan worden gepusht. De Ruiter: “Voor iemand in Veendam is een brand in een plaatselijk restaurant breaking nieuws, maar voor een inwoner van Amsterdam is dat het normaliter niet. Daar willen wij graag op inspelen." Verder komt er snel meer aandacht voor Mijn NU, waarmee gebruikers een eigen nieuwsoverzicht kunnen samenstellen.

Gefaseerde uitrol

Android-gebruikers hebben als eerste toegang tot de vernieuwde app, die vanaf donderdag 2 november gefaseerd wordt uitgerold. In de eerste dagen zal een beperkt deel van de gebruikers het redesign voorgeschoteld krijgen, binnen enkele weken krijgen alle gebruikers toegang tot de nieuwe versie. In de loop van november komt ook de vernieuwde iOS-app beschikbaar.