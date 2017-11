Vacature: Junior Product Marketeer NUshop

NU.nl is met 7 miljoen unieke bezoekers per maand de grootste nieuwssite van Nederland. Als Junior Product Marketeer NUshop ben je onderdeel van het marketingteam en verantwoordelijk voor alle marketing- en commerciële activiteiten rondom ticketing op NU.nl.

NUshop biedt tickets voor dagjes uit, avondjes uit en weekendjes weg. Het is jouw taak om zoveel mogelijk conversies te realiseren. Dit doe je door het juiste ticket op het juiste moment en op de juiste plaats binnen NU.nl aan te bieden. Je beheert displaycampagnes, houdt je bezig met SEO en je monitort en optimaliseert continu de resultaten.

Door iedere dag te evalueren weet jij precies welke aanbiedingen passen bij de NU.nl-gebruiker. Deze informatie deel je met de interne stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het sourcen van tickets. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor een kwalitatief ticketaanbod op NUshop.nl.

Kortom, als Junior Product Marketeer zorg je ervoor dat NUshop iedere dag een beetje beter wordt.

Wat verwachten wij van jou?

Je hebt minimaal HBO denk- en werkniveau

Je hebt aantoonbare ervaring in online marketing

Je bent bekend met content marketing en weet het een en ander van SEO

Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en in de uitvoering

Je werkt gestructureerd en gaat ervoor om deadlines te halen

Je bent niet op je mondje gevallen en neemt graag initiatief

Je kunt foutloos in het Nederlands en Engels communiceren

Je kunt goed overweg met Photoshop

Je bent analytisch en kunt data lezen en vertalen naar strategie en executie

Je bent goed bekend met Google Analytics en Excel

Wat bieden wij jou?

Een toffe baan in een jong dynamisch team

Een uitdagende werkomgeving

Marktconform salaris

Kansen om jezelf te ontwikkelen en voorop te lopen

Ervaring opdoen bij de grootste nieuwssite van Nederland

Een tafelvoetbal- en tafeltennistafel!

Sanoma biedt

Sanoma biedt je een werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Bij Sanoma werken we volgens het principe van het Nieuwe Werken. Uitgangspunten zijn: plaats- en tijdsonafhankelijk werken op basis van goede afspraken, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je werkt resultaatgericht binnen een flexibele werkomgeving waar samenwerken voorop staat.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in deze functie (dienstverband payroll)? Stuur dan jouw cv en motivatie gericht aan Olivier Fornier: olivier.fornier@nu.nl. Voor vragen of meer informatie kun je telefonisch contact opnemen via 0638686148.

Sanoma

Sanoma is het mediabedrijf met het breedste, meest gevarieerde en toonaangevende portfolio in Nederland. Met onze sterke merken hebben we een stevige marktpositie in alle onderdelen van de mediabranche: publiekstijdschriften, televisiezenders, events, customer media, e-commerce, sites en apps.

Ons portfolio bestaat uit meer dan 100 uiteenlopende A-merken, waaronder AutoWeek, Donald Duck, Flow, Kieskeurig, Libelle, LINDA., Margriet, Net5, NU.nl, SBS6, SchoolBANK, Startpagina, Tina, Viva, vtwonen en Veronica.

Get the World. Sanoma helpt haar lezers, kijkers, gebruikers en bezoekers om de wereld om hen heen te begrijpen. Sanoma maakt deel uit van de beursgenoteerde Sanoma Group: een media- en educatiebedrijf dat informatie en entertainment verzorgt voor miljoenen mensen in een groot aantal Europese landen.