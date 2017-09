Dit zijn de redacteuren die dagelijks factchecken op NU.nl

Matthijs le Loux

Matthijs le Loux is freelance redacteur voor NU.nl Algemeen en NUcheckt en online community manager voor de wetenschappelijke podcast The Skeptics' Guide to the Universe. Eerder werkte hij als redacteur bij buitenlandnieuwswebsite ii.nl en adviseerde hij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie bij de implementatie van nieuwe sociale media-protocollen. Andere publicaties van Le Loux verschenen op Aziatische Tijger, 7 Days en Klopt Dat Wel?. Le Loux behaalde in 2013 een Bachelor in Crossmediale Journalistiek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Lennart 't Hart

Lennart 't Hart is redacteur voor NUcheckt en werkt daarnaast al drie jaar als freelance journalist voor het katern Algemeen. In 2016 behaalde hij zijn Bachelor Journalistiek aan de School voor Journalistiek te Utrecht. Daarvoor studeerde hij een jaar Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij woont tegenwoordig in Den Haag, maar groeide op in het Westland.

Zico Ruiter



Zico Ruiter is sinds 2014 redacteur bij NU.nl. Naast zijn werkzaamheden voor het katern Algemeen, is hij sinds de zomer van 2017 redacteur voor NUcheckt. Eerder was Ruiter werkzaam bij onder meer de Volkskrant. In 2016 studeerde hij af aan de Hogeschool Utrecht, waar hij de Bachelor Journalistiek volgde.