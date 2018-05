Achter de lens: Grote brand met explosie bij Shell Moerdijk

Deze week: Grote brand met explosie bij Shell Moerdijk van fotograaf Peter Goedhart.

"Ik zat op de bank televisie te kijken met mijn vriendin, toen buiten de lucht ineens helemaal oranje werd. Wij wonen twee kilometer van de fabriek van Shell vandaan, dus ik dacht dat weer gas werd afgefakkeld. Dat gebeurt wel vaker. Maar toen kort daarop een hele harde explosie klonk, wist ik dat er iets niet klopte.

De knal was zo hard, dat alles even trilde. Het was enorm schrikken. Mijn vriendin en ik dachten gelijk aan de brand bij Chemie-Pack. Wij gingen snel kijken hoe het ging met onze baby die lag te slapen. Daarna pakte ik mijn camera en statief en ging ik in de achtertuin staan. Daar maakte ik deze foto. Terwijl ik in de tuin stond waren er nog twee explosies te horen. Het geluid was oorverdovend hard.

Omdat ik meer foto's wilde maken van de brand, ben ik richting de fabriek gereden. Onderweg viel mij op dat veel auto's juist van de fabriek weg reden. Toen ik bijna bij de fabriek was aangekomen, stond de politie daar. Een agent zei dat ik niet verder mocht rijden. 'Wij mogen zelfs niet eens verder dan dit punt, want we hebben nog geen idee of er gassen zijn vrij gekomen. Alleen de brandweer mag hier door.'

Daarna ben ik terug naar huis gereden en heb ik via mijn telefoon het nieuws in de gaten gehouden. Iedereen in de straat was aan het praten met andere buren. Toen kregen we opeens een NL-alert op onze telefoons binnen. Ruim een uur na de explosies. Mijn buurvrouw zei terecht: 'Nou, daar komen ze lekker op tijd mee!' Een kwartier later was de brand al geblust.

Ik ben erg blij dat ik deze foto heb gemaakt, helemaal omdat ik uiteindelijk geen foto's bij de fabriek kon maken. Met deze foto heb ik op de voorpagina van NU.nl gestaan en is mijn foto verkocht aan het ANP. Niet slecht voor een eerste foto op NUfoto.nl. Rond 1.00 lag ik in mijn bed bij te komen van alle commotie. En onze baby? Die heeft wonder boven wonder door alle heibel heen geslapen."