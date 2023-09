Politie houdt verdachte aan na schietpartijen in Erasmus MC en Rotterdamse woning

De politie heeft donderdagmiddag een 32-jarige verdachte aangehouden in verband met de schietincidenten in Rotterdam. Zijn motief is onbekend.

Er raakten eerder op de middag drie mensen gewond bij twee schietincidenten. Een vond plaats in een leslokaal van het Erasmus MC, een universitair medisch centrum dat verbonden is Erasmus Universiteit Rotterdam. Het andere incident in een woning aan het Heiman Dullaertplein in Rotterdam-West.

In het Erasmus MC is ook brand gesticht en die brand woedt nog. Na het incident renden arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zwaarbewapend naar binnen.

Mensen die in het Erasmus MC waren, moesten naar buiten rennen. De politie evacueert nu nog mensen uit gebouw vanwege de brand. Mensen in ziekenhuisbedden worden naar buiten gereden, meldt een ANP-verslaggever.

Na het schietincident meldde de politie aanvankelijk dat de verdacht was gevlucht. Later werd gemeld dat het ook mogelijk was dat hij nog in de school was. Waar de verdachte is aangehouden, is onduidelijk. Op sociale media circuleren wel beelden van een man die door de DSI wordt aangehouden buiten bij het Erasmus MC.

Eerder op donderdag brand in huis van schietpartij

Volgens Rijnmond vond de schietpartij in het huis eerst plaats. Daar was eerder op donderdag een brand, waarbij knallen te horen waren. De dader zou daarna naar de school zijn gegaan.

Het huis waar de schietpartij en de brand waren, is fors beschadigd. De gevel is zwartgeblakerd en de deur ligt eruit.