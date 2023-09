Arrestatieteams trekken Erasmus MC binnen na schietpartij in leslokaal

Drie mensen zijn gewond geraakt bij twee schietincidenten in Rotterdam. Een daarvan vond plaats in een lokaal van het Erasmus Medisch Centrum, het andere incident in een woning. Het is onduidelijk waar de dader is.

De politie meldde eerder dat de dader gevlucht is, maar meldt nu dat het ook mogelijk is dat hij nog in het gebouw is. "We onderzoeken alle mogelijkheden", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het schietincident in de woning vond plaats aan de Heiman Dullaertplein in Rotterdam-West. Daarbij raakten twee mensen gewond. Het Erasmus Medisch Centrum is daar ruim een kilometer vandaan.

Arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn zwaarbewapend het Erasmus MC in gerend. Op beelden is te zien hoe mensen die in het gebouw waren eruit rennen.

Mensen voor het gebouw laten aan Rijnmond weten dat er op de vierde etage geschoten is. Politieagenten zouden alle kantoren in het gebouw doorzoeken. Een persoon is gewond geraakt, maar onduidelijk is om wie het gaat.

De politie meldde eerder dat de dader gevlucht is in gevechtskleding. Dat deed hij mogelijk op een motor. Hij heeft zwart haar, is midden twintig en heeft een vuurwapen.

Volgens Rijnmond vond de schietpartij in het huis eerst plaats. Daar was eerder op donderdag een brand, waarbij knallen te horen waren. De dader zou daarna naar de school zijn gegaan. Het huis waar de schietpartij en de brand waren, is fors beschadigd. De gevel is zwartgeblakerd en de deur ligt eruit.

Ververs dit bericht voor de nieuwste informatie.