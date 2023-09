Man die AH-werknemer doodstak: 'Ze was op verkeerd moment op verkeerde plek'

De man die in juni een medewerkster van de Albert Heijn in Den Haag doodstak, wilde "wraak nemen" voor eerdere incidenten in andere filialen van de supermarktketen. Dat zei hij donderdag in de rechtbank.

Jamel L. stak op 20 juni een 36-jarige supermarktmedewerkster dood in de AH op de Turfmarkt. Dat deed hij uit wraak na problemen bij andere filialen, al bleef onduidelijk wat voor problemen dit waren. Volgens de 56-jarige L. was de vrouw niet het doelwit, maar was ze op het "verkeerde moment op de verkeerde plek".

De verdachte zit sindsdien in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor onderzoek naar zijn mentale gezondheid. L. werd op Curaçao al als een ernstig gevaar gezien. Zo kreeg hij in 2018 tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren amper behandelmogelijkheden. Nederland wilde zijn behandeling niet overnemen, mede "in verband met de daaraan verbonden kosten", zo bleek eerder al.

Een arts op het eiland omschreef L.'s gedrag als dreigend en agressief. Daarnaast kampt de verdachte met onder meer paranoïde- en grootheidswanen en een gebrekkige impulsbeheersing. Op enig moment is L. wel naar Nederland gekomen. Sinds september vorig jaar werd hij in verschillende regio's opgepakt.

Op 9 juni werd de man door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Het Openbaar Ministerie (OM) had in die zaak verzocht dat L. opgenomen zou worden in het PBC, maar dat verzoek werd afgewezen door de rechtbank.