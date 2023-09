Blauwtong verspreidt zich snel onder schapen en runderen, maar ingrijpen is lastig

De virusziekte blauwtong verspreidt zich in Nederland snel onder schapen en runderen. De meeste besmettingen komen voor in het midden van ons land. Landbouworganisatie LTO spreekt van een zorgelijke situatie, maar ingrijpen is niet zo makkelijk.

Blauwtong werd deze week op 319 bedrijven in Nederland vastgesteld. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Het virus dook deze maand voor het eerst op bij vier bedrijven in Noord-Holland en Utrecht.

Wat is blauwtong? Blauwtong is een virusziekte die voorkomt bij herkauwers, zoals schapen, geiten en runderen. Het blauwtongvirus wordt verspreid door knutten, een soort kleine mug. Zieke dieren krijgen onder meer een blauwe tong en ontstekingen in hun bek. Sommige dieren herstellen van de ziekte, maar andere dieren overlijden aan complicaties. Zo kunnen ze bijvoorbeeld doodgaan door vochtophopingen of doordat ze niet goed kunnen eten of drinken. Mensen kunnen niet besmet worden met het blauwtongvirus. Blauwtong kan namelijk niet overgaan van dier op mens.

Bedrijven hoeven besmette dieren niet te ruimen, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij de vogelgriep. Wel gelden er andere regels, schreef demissionair minister Piet Adema (Landbouw) eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo mogen bedrijven besmette dieren tijdelijk niet afvoeren, uitgezonderd van de slacht. Ook mogen ze geen levende producten, zoals sperma, eicellen en embryo's, afvoeren. Daarnaast gelden er voorwaarden voor de handel naar Europese lidstaten.

Adema verwacht dat het virus voor de winter door heel Nederland verspreid is en dat het er na de winter ook nog is. Knutten gedijen namelijk goed bij dit weer en overleven milde winters.

Ingrijpen is lastig, ministerie kijkt naar vaccin

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw laat weten dat ingrijpen lastig is, doordat het virus wordt overgedragen door knutten.

"Bedrijven kunnen de dieren wel voor de schemer naar binnen halen. Dat maakt de kans iets kleiner dat ze door een knut gestoken worden", vertelt de woordvoerder aan NU.nl. "Een goed geventileerde stal scheelt ook." Knutten houden namelijk niet van wind. "Maar het blijft een ingewikkelde situatie."

LTO Nederland noemt de situatie zorgelijk. De landbouworganisatie wil dat er zo snel mogelijk een veilig vaccin komt. Het ministerie van Landbouw onderzoekt momenteel of er in landen buiten Europa een vaccin bestaat tegen het type blauwtong dat nu in Nederland heerst en of dat vaccin ook hier gebruikt kan worden.

"Hier komt veel bij kijken, dus we kunnen helaas nog nergens uitsluitsel over geven." Het ministerie is bovendien in gesprek met farmaceuten in Nederland over een oplossing op de langere termijn.

Blauwtong brak in Nederland voor het eerst uit in 2006. In 2008 werden de eerste dieren tegen de ziekte gevaccineerd. Uiteindelijk verdween blauwtong in 2009 uit ons land.