Nog eens vier Nederlanders aangehouden voor tientallen plofkraken in Duitsland

Politie Midden-Nederland heeft woensdag vier Nederlanders aangehouden die worden verdacht van tientallen plofkraken op geldautomaten in Duitsland. Begin dit jaar werden hiervoor al twaalf mensen aangehouden, meldt de politie.

Het gaat om vier verdachten van tussen de 25 en 30 jaar oud. Zij wonen allemaal in de provincie Utrecht en zitten nog vast voor verhoor.

De aanhoudingen zijn het gevolg van een onderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland. De recherche van de politie eenheid Midden-Nederland trekt hierin samen op met eenzelfde soort team uit Beieren en Baden-Württemberg. Die twee deelstaten waren het voornaamste doelwit van de plofkraakbende: daar werd in totaal voor 5,2 miljoen euro buitgemaakt.

Het gezamenlijke onderzoek leidde begin vorig jaar tot negen aanhoudingen, ook allemaal in de provincie Utrecht. Niet veel later kwamen daar nog eens drie arrestaties bij. Met het politiewerk van woensdag zijn dus zestien mensen van de Nederlandse bende aangehouden.

Verder doorzocht de politie ook negen woningen in verschillende gemeentes. Hierbij werd geld, zwaar vuurwerk en mobiele telefoons in beslag genomen. Aan de Boliviadreef in Utrecht werd een verdacht pakket gevonden en moesten zelfs omliggende woningen werden ontruimd. Na onderzoek van de Explosieve Opruimingsdienst bleek het niet om een explosief te gaan.