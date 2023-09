Sinds online gokken legaal werd, kwamen 'onnodig veel' mensen in de problemen

Nog minder reclame, een maximaal gokbedrag en een zorgplicht voor online kansspelaanbieders. Het zijn een paar voorstellen die de Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) donderdag doet om de schade van online gokken te beperken en te voorkomen.

Online kansspelen zijn sinds 1 oktober 2021 legaal. Daarmee hoopte het kabinet online gokkers beter te kunnen beschermen. Nu blijkt volgens de rapporteur dat vooral meer mensen zijn gaan gokken.

"De ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar vragen om snelle actie", schrijft Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) Arnt Schellekens in het rapport Gokken met Gezondheid.

"Er kan niet gewacht worden op de geplande evaluatie van volgend jaar of een nieuw kabinet. Bovendien schiet de bescherming van de online gokker op legale sites tekort", staat in het rapport.

Daardoor komen "onnodig veel" mensen in de problemen. Zo kampen gokkers vaak met schulden, depressies en zelfmoordgedachten. Schellekens geeft in zijn rapport 22 adviezen.

Rapporteur wil 'verlieslimiet' die geldt bij alle aanbieders

Een van de dingen die Schellekens voorstelt is de invoering van overkoepelende speellimieten. Spelers krijgen dan een maximaal gokbedrag dat geldt bij alle kansspelaanbieders. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in totaal 1.000 euro per maand verliezen in plaats van 1.000 euro bij elk van de aanbieders.

Het instellen van een 'verlieslimiet' van alle gokwebsites bij elkaar opgeteld is vrij ingewikkeld, geeft Schellekens toe. Maar het is wel mogelijk, benadrukt hij. In Duitsland bestaat dit namelijk al.

Daarnaast stelt hij voor om kansspelaanbieders in Nederland aansprakelijk te stellen voor de schade als iemand zo veel gokt dat die in de financiële problemen komt.

Schellekens vindt bovendien dat er meer grenzen moeten worden gesteld aan zeer verslavende spellen waarin gokkers snel geld kunnen verliezen of winnen. Een voorbeeld daarvan zijn online fruitautomaten.

Ook moeten gokkers beter worden geïnformeerd over de risico's van online gokken. Verder moeten reclames nog verder worden ingeperkt. Reclames op radio en televisie zijn sinds juli al verboden. Ook zijn er regels in de maak om sponsoring van sportclubs te verbieden. Maar op internet mag nog wel worden geadverteerd.

Het is het eerste advies dat Schellekens als rapporteur doet. In de negen maanden dat hij NRV is, uitten veel mensen hun zorgen bij hem over de toename van online gokken. "In het bijzonder door jongeren en jongvolwassenen."

'Voldoende aanleiding voor aanvullend beleid'

Schellekens vindt dat "er voldoende aanleiding is om zo spoedig mogelijk aanvullend beleid te formuleren om schade van de toename van het online gokken te beperken én te voorkomen."

Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) gaat de aanbevelingen bespreken met collega's Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming) en Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg). Eind dit jaar komt het kabinet met een inhoudelijke reactie.