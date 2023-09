September was tropischer dan zomermaand augustus

September van dit jaar gaat de boeken in als een warme, droge en zonnige maand. We kregen te maken met langdurende regionale hittegolven en noteerden zelfs een tropische dag, iets wat in zomermaand augustus niet lukte.

September 2023 behoort tot de meest warme en zonnige septembermaanden ooit. De temperatuur steeg gemiddeld naar 17,6 graden, waar 14,7 graden normaal is voor deze tijd van het jaar. De zon liet zich ook volop zien, met 212 zonuren tegenover 159 normaal.

Vooral de manier waarop viel op. September telde maar liefst acht zomerse dagen (25 graden of meer), waar twee zomerse dagen normaal zijn. Opmerkelijk was ook dat die dagen allemaal achter elkaar vielen. Niet eerder werd het in De Bilt acht dagen op rij 25 graden of meer in september.

Op 10 september werd in De Bilt zelfs een tropische dag genoteerd, iets wat normaal niet voorkomt. Uniek was vooral een recordlange regionale hittegolf in Eindhoven: daar werd het maar liefst negen dagen op rij 25 graden of warmer. Niet eerder duurde een hittegolf in september zo lang.