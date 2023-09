Verdachte van doodsteken Albert Heijn-medewerker verschijnt voor de rechter

De man die verdacht wordt van het doodsteken van een Albert Heijn-medewerker in Den Haag verschijnt donderdag voor de rechter. De 36-jarige vrouw werd op 20 juni in het filiaal aan de Turfmarkt neergestoken en overleed direct.

De op Curaçao geboren L. heeft een lang strafblad. Hij kreeg daar onder andere tbs voor een zwaar geweldsincident. Nederland weigerde zijn behandeling over te nemen, mede vanwege de kosten. Dat terwijl op Curaçao nauwelijks behandelmogelijkheden waren voor de man, die als een ernstig gevaar werd gezien.

Toen L. naar Nederland verhuisde, kwam hij ook hier verschillende keren in aanraking kwam met justitie. Volgens het Openbaar Ministerie is hij sinds september 2022 op verschillende plekken in Nederland opgepakt. Onder meer in Zeeland, Rotterdam en Den Haag.

Afgelopen juni werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor een bedreiging. Het OM wilde dat L. opgenomen en onderzocht zou worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek wees de rechtbank af. L. kreeg uiteindelijk een straf die even lang was als zijn voorarrest en hoefde dus niet opnieuw de cel in. De rechters wisten op dat moment niet dat L. op Curaçao tbs opgelegd had gekregen. Elf dagen later stak hij vermoedelijk de Albert Heijn-medewerkster dood.

Zaak nog niet inhoudelijk van start

De zitting tegen de 56-jarige Jamel L. is een zogeheten pro-formazitting. Dat betekent dat de zitting nog niet inhoudelijk wordt behandeld, maar wordt besproken of de verdachte langer in voorarrest moet blijven zitten. Doorgaans is dat in dit soort zaken het geval.

Hoewel de zaak dus nog niet heel uitgebreid wordt besproken, kunnen er ook tijdens een pro-formazitting nieuwe details van een gebeurtenis bekend worden, bijvoorbeeld als de verdachte zelf aan het woord komt. De advocaat van Jamel L. heeft laten weten dat L. van plan is om aanwezig te zijn bij de zitting.