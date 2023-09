Man (71) overleden na mishandeling door groep in Rotterdam

Een 71-jarige Rotterdammer is woensdagavond overleden, nadat hij was mishandeld door een groep. Volgens de politie is hij door meerdere mensen mishandeld en gestoken. Ter plekke is ook een hond met steekwonden gevonden.

De vechtpartij vond rond 20.00 uur plaats op de Molièreweg in de Rotterdamse wijk Lombardijen. Het slachtoffer van de mishandeling is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De hond is meegenomen door de dierenambulance.

De politie heeft op basis van getuigenverklaringen een 53-jarige Rotterdammer opgepakt. Nu wordt onderzocht op wat voor manier hij betrokken is geweest bij de vechtpartij. Volgens Rijnmond zoekt de politie nog naar negen andere verdachten.