Henri Lenferink vervangt tijdelijk opgestapte Gelderse commissaris van de Koning

Henri Lenferink gaat aan de slag als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij doet dat tot het onderzoek naar zijn voorganger John Berends is afgerond. Berends trok zich vorige week terug na meldingen van wangedrag.

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge laat op het sociale medium X weten dat hij Lenferink "bereid heeft gevonden" om de taken tijdelijk op zich te nemen. Bij hem is Gelderland in goede en vertrouwde handen, meent De Jonge. "Hij is een bestuurder met een enorme staat van dienst."

De 66-jarige Lenferink (PvdA) was tot voor kort burgemeester van Leiden, een functie die hij twintig jaar bekleedde. Daarvoor was hij wethouder in Arnhem.

Lenferink wordt vrijdag voorgedragen. Naar verwachting kan hij maandag gelijk aan de slag.

Berends legde zijn functie zelf neer na een artikel van dagblad de Gelderlander. Daarin wordt hij beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er zou sprake zijn van een angstcultuur rond de commissaris. Berends wilde de ruimte geven aan een "gedegen en onafhankelijk onderzoek" naar de voorvallen.

Het onderzoek naar Berends is naar verwachting halverwege februari afgerond. Dan moet blijken of de 67-jarige CDA'er kan terugkeren als commissaris van de Koning op het provinciehuis in Arnhem.