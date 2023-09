Lugubere vondsten in Venlo: twee dode pony's en een paardenhoofd

In Venlo zijn vorige week en afgelopen weekend de kadavers van twee pony's en een paardenhoofd aangetroffen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl na berichtgeving van 1Limburg

De pony's waren begraven in de buurt van een kapel in het noorden van de Limburgse stad. De dieren werden vorige week maandag gevonden. Het paardenhoofd lag iets verderop in een weiland en werd afgelopen weekend ontdekt.

Volgens 1Limburg werd de vondst gedaan door een vrouw. In een bericht op Facebook schrijft ze dat ze met haar hond aan het wandelen was toen ze het paardenhoofd zag liggen. "Wat een leuke, mooie wandeling had moeten worden, werd voor mij een nachtmerrie."