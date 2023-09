OM eist 16 jaar cel voor schieten op vrijgezellengroep en doden een van hen

Een 25-jarige man uit Groningen heeft woensdag een celstraf van zestien jaar tegen zich horen eisen. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar het vuur te hebben geopend op een groep vrijgezellen, wat een van hen het leven kostte.

Het incident gebeurde op 9 juli 2022 in de Haddingestraat in Groningen. De verdachte zou ruzie hebben gehad met de groep vrijgezellen. Hij claimt zelf bedreigd te zijn door de groep, die hem ook zou hebben geschopt en geslagen. De Groninger zegt dat hij schoot om zich te verdedigen, en dat het dus noodweer was.

Het Openbaar Ministerie (OM) wijst op de beelden van het incident, die niet overeenkomen met wat de verdachte beweert. Zo is niet te zien dat hij werd geschopt of geslagen. Ook kwam hij met verschillende verklaringen over wat er precies is voorgevallen.

Volgens het OM liep een eerdere ruzie in het café uit de hand, waarna de verdachte de groep op straat zou hebben bedreigd en uitgedaagd. Daarop zou een deel van de groep achter hem aan zijn gegaan en een fles in zijn richting hebben gegooid. Het OM stelt dat hij daarna het vuur opende op de groep en het vuurwapen in een container gooide.

De man wordt verdacht van doodslag van het slachtoffer, een 48-jarige man uit Leeuwarden. Daarnaast wordt hij verdacht van poging tot doodslag van zeven anderen en van verboden wapenbezit. De verdachte heeft zelf aangifte gedaan van bedreiging. Daar wordt volgens het OM ook onderzoek naar gedaan.