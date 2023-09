Rechtbank laat verdachte doden Xavier Durlinger vrij, OM oneens met besluit

De 23-jarige verdachte van het doden van Sittardenaar Xavier Durlinger is weer op vrije voeten. De rechtbank in Roermond heeft woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting besloten dat er niet genoeg reden is om Merlijn C. langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de eveneens uit Sittard afkomstige verdachte van doodslag onder verzwarende omstandigheden. C. werd op 3 april opgepakt en was daarvoor al een paar keer gehoord als getuige. Hij was net als Durlinger dealer voor een drugslijn. Ze brachten wiet en pillen met dezelfde fiets rond.

Het lichaam van de negentienjarige Durlinger werd op 19 mei vorig jaar gevonden op de Kollenberg in Sittard, een week nadat zijn moeder hem als vermist had opgegeven. Hij was met meerdere messteken om het leven gebracht.