NU praat je bij Waarom het OM 2 jaar nodig had voor vervolging Marco Borsato

Sportverslaggever Stan Wagtman vertelt je over zijn bezoek aan de ArenA, we gaan dieper in op de aanklacht tegen Marco Borsato en we bekijken een Jumbo-primeur. Na alweer een drukke nieuwsdag praten we je graag bij over het belangrijkste nieuws.

Het was hét nieuws van de dag: het Openbaar Ministerie (OM) ziet voldoende bewijs voor vervolging van Marco Borsato.

Een vrouw zegt door de zanger te zijn betast toen zij vijftien jaar oud was. Het OM heeft er lang over gedaan om tot een besluit te komen en dat roept vragen op. Entertainmentredacteur Hasna Elbaamrani vertelt hier meer over.

Benieuwd hoe het ook alweer zat met de eerdere zaken rondom Marco Borsato?

In de Johan Cruijff ArenA werd vandaag in leeg stadion het restant van de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord gespeeld. Feyenoord won met 0-4 in Amsterdam en boekte daarmee een historische zege.

Voor NU.nl was, net als zondag, voetbalverslaggever Stan Wagtman aanwezig. "Het was wel bijzonder om weer naar de ArenA te gaan, na wat er zondag gebeurde. Hoewel het toen flink misging, dacht ik vandaag niet per se dat er onrust zou uitbreken. Ook omdat de politie in groten getale aanwezig was en het deel rondom de ArenA als veiligheidsrisicogebied werd gezien."

"De perskamer in de ArenA is een soort ondergrondse bunker. Daar heb je niet het gevoel dat je gevaar loopt. Dat gevoel had ik zondag overigens ook niet. Maar toen kreeg ik wel allerlei appjes van mensen die vragen of je oké bent. Dat is wel gek."

Van Amsterdam naar Staphorst, want ook daar viel vandaag een beslissing. Het dorp slaat dit jaar de sinterklaasintocht over.

Het plaatselijke sinterklaascomité wil het evenement niet meer organiseren. Vorig jaar liep de viering namelijk enorm uit de hand. Betogers van Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International werden belaagd door voorstanders van Zwarte Piet.

Omdat er voor een nieuw comité te weinig tijd is iets op touw te zetten, gaat er een streep door de viering.

Foto: ANP

We sluiten deze (voornamelijk) zware nieuwsdag af met een primeur in Eerbeek. Daar introduceerde een Jumbo-supermarkt dé oplossing tegen plakkende handen bij het inleveren van statiegeldblikjes.

De nieuwe automaat kan een tas vol lege blikjes en flesjes in één keer verwerken. Als het aan Jumbo ligt, vind je de nieuwe apparaten binnenkort terug in meer filialen.

0:35 Afspelen knop Nieuwe statiegeldautomaat voorkomt plakkende handen

Volg dit onderwerp Ontvang dagelijks een korte samenvatting van het nieuws Blijf met meldingen op de hoogte