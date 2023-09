Rector Radboud Universiteit stapt op na beschuldigingen van seksuele intimidatie

Delen via E-mail

De rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is afgetreden na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Hij zou volgens de Gelderlander in 2017 seksueel getinte en ongepaste opmerkingen hebben gemaakt tegen een vrouwelijke collega.